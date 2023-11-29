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ВС РФ атаковали гражданских, которые получали "гуманитарку": есть погибшая и раненые (фото)

Запорожская область, новости Запорожской области, обстрел Запорожья, Степногорск, гуманитарная помощь
Фото: Нацполиция | Двое мужчин получили тяжелые ранения

Российские оккупанты запустили ударный дрон по мирным жителям Запорожской области. В полиции рассказали, что в результате "циничной атаки" потеряла жизнь 77-летняя женщина.

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28 ноября ВС РФ с помощью дрона-камикадзе атаковали грузовик с гуманитарной помощью в поселке Степногорск. Деталями 29 ноября поделилась пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

В ведомстве сообщили, что в поселке как раз разгружали "гуманитарку", когда российские оккупанты нанесли очередной удар по гражданским. Обломками были ранены мирные жители, которые как раз получали помощь.

Запорожская область, новости Запорожской области, обстрел Запорожья, Степногорск, гуманитарная помощь Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Нацполиция

По данным полиции, в результате "циничной атаки" погибла 77-летняя женщина, еще двое мужчин получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

Запорожская область, новости Запорожской области, обстрел Запорожья, Степногорск, гуманитарная помощь Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Нацполиция
Запорожская область, новости Запорожской области, обстрел Запорожья, Степногорск, гуманитарная помощь Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Нацполиция

В тот же день ВС РФ атаковали и Запорожье, использовав ракеты "Искандер-К" и "Калибр". Одна ракета разрушила здание предприятия, другая упала на открытом участке.

"Взрывной волной повреждены две школы и помещение продовольственного магазина", — отметили правоохранители.

В результате обстрела Запорожья пострадали двое мирных жителей.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 156 попаданий. По всем фактам возбудили дела о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, в Ривненской области задержали мужчину, который продавал "трофейное" оружие. "Товар" он хранил у себя дома, а "доставлял" его на собственной машине.

В Воздушных силах 29 ноября ответили, к чему готовиться зимой. В командовании предупредили, что основную угрозу сейчас представляют вовсе не ракетные обстрелы.