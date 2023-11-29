"900 ракет — не невероятное количество": в ВСУ ответили, чего ожидать от РФ зимой (видео)

В Воздушных силах отметили, что в прошлом году российские войска выпустили по Украине более тысячи только крылатых ракет. В то же время в командовании предупредили, что основную опасность теперь представляют вовсе не такие обстрелы.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, каких атак ВС РФ стоит ожидать в холодный период. Об этом известно из эфира телемарафона от 29 ноября.

Он отметил, что 900 подготовленных врагом ракет — это не "невероятно" много, и прошлой зимой запасы России были еще больше.

"Давайте не будем пугать никого. Это не невероятное количество. Это фактически вдвое меньше чем у них было в прошлом году", — подчеркнул Игнат.

В то же время военный объяснил, что россияне не афишируют свои запасы и точное количество заготовленных ими ракет — неизвестно.

С сентября 2022 года по март 2023 года, по данным Воздушных сил, ВС РФ использовали более тысячи ракет. Речь идет только о крылатых, в частности Х-101 и Х-555, которые атаковали объекты инфраструктуры.

"Мы не считаем все остальные. Собственно, врагу нужно было те запасы несколько накапливать", — объяснил Игнат.

Он напомнил, что, по информации разведки, российские оккупанты ежемесячно накапливали по сотне ракет. Спикер подчеркнул, что учитываются все — и баллистические, и аэробаллистические, и крылатые. Однако всех их объединяют дальнобойность и высокоточность.

"800 или 900 ракет на сегодня они уже могут иметь, но интенсивность использования ракет в прошлом отопительном сезоне была очень высокой", — отметил представитель Воздушных сил.

Он предупредил, что в этом году ВС РФ больше будут полагаться на атаки дронов. То есть в России увеличат производство беспилотников — не только "Шахедов", но и "Ланцетов", FPV-дронов и других БПЛА.

Комментарий Юрия Игната (о вероятных обстрелах и атаках — с 4:58)

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что из обещанного миллиона снарядов от ЕС в Украину поставили только 300 тысяч.

29 ноября военный аналитик Сергей Згурец рассказал, как погодные условия в Украине повлияли на работу мобильных огневых групп.