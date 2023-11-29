Миллион снарядов от ЕС: Украина получила меньше трети боеприпасов, — Кулеба

По словам главы украинского МИД, Силы обороны пока получили только 300 тыс. снарядов. В частности, весной Евросоюз обещал доставить в течение 12 месяцев миллион снарядов для украинской армии.

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Из запланированного миллиона снарядов от Евросоюза на сегодня Украина получила только 300 тысяч. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Reuters.

В частности, во время заседания НАТО в кулуарах Кулеба рассказал журналистам, что Украине и Североатлантическому альянсу нужно более согласованно сотрудничать в оборонной промышленности, чтобы обеспечить поставки боеприпасов, которые нужны для победы в войне с Россией.

По его мнению, нужно создать "евроатлантическое совместное оборонно-промышленное пространство". В частности, это позволит обеспечить безопасность Украины и страны НАТО.

Также Кулеба заявил журналистам, что Киев активно работает над привлечением производителей вооружений других стран для работы в Украине.

Кроме того, во вторник он встретился с главой МИД Словакии Юраем Бланаром. По словам Дмитрия Кулебы, в Словакии продолжит работать центр технического обслуживания украинской тяжелой техники. Контракты с компаниями, которые производят вооружение, будут продолжены.

Миллион снарядов от ЕС

В марте этого года в Евросоюзе заявили, что закупят и доставят Украине в течение года миллион артиллерийских боеприпасов.

Впрочем 14 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС не сможет предоставить обещанные боеприпасы в установленный срок. Причиной этому является нехватка производственных мощностей и складов.

Также о том, что Украине не успеют поставить обещанный объем боеприпасов, 10 ноября сообщало издание Bloomberg. Журналисты отмечали, что члены ЕС уже уведомлены о том, что блок не сможет выполнить обещанные поставки. Среди прочего, 13 ноября Жозеп Боррель сообщал, что ЕС может перенаправлять в Украину боеприпасы, которые изготавливались для третьих стран.

Напомним, одним из приоритетных направлений в оборонном бюджете Украины на следующий год является производство и закупка вооружения. На это в 2024 году предусмотрено около 175 миллиардов гривен.

Отметим, как писали СМИ 21 ноября, после начала войны в Израиле поставки снарядов в Украину упали на треть. Однако правительство США опровергает эту информацию.