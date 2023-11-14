Не хватает заводов: в МИД подтвердили, что ЕС не может предоставить 1 млн боеприпасов для ВСУ

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это, скорее всего, связано не с отсутствием политической воли у европейских стран, а с недостачей производственных мощностей.

Related video

Европейский союз не сможет предоставить Украине 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телемарафона.

По его словам, это, скорее всего, связано не с отсутствием политической воли у европейских стран. Дело в том, что у стран ЕС просто не хватает производственных мощностей, заводов, складов для того, чтобы выполнить данное обещание. Также есть проблемы и бюрократического характера.

"Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий… Но нужно скорее, нужно больше", — сказал Кулеба.

Он заявил, что Украине — это передовая Европа сегодня. Поэтому ей нужно абсолютно новое качество работы оборонных индустрий стран-членов ЕС.

Дмитрий Кулеба о боеприпасах от Евросоюза (смотреть с 8:30)

Напомним, что 10 ноября издание Bloomberg сообщило, что Евросоюз не сможет предоставить Украине 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. По словам журналистов, Евросоюз пообещал поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, но уведомил, что, скорее всего, не сможет справиться с этой задачей.

Издание отметило, что власти ЕС уже проинформировали государства-члены о том, что блок не выполнит обязательство, которое ранее взял на себя. Это усложнить усилия Украины идти "в ногу" с Россией в ее стремлении увеличить свое производство снарядов и заручиться поддержкой КНДР.

Также сообщалось, что высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррел сказал, что военная поддержка Украины со стороны ЕС достигла 27 миллиардов евро. Он считает, что события на Ближнем Востоке и война России против Украины — совершенно "разные по своей природе конфликты".