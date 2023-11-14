Миллион снарядов для ВСУ: ЕС может перенаправить в Украину боеприпасы для третьих стран

По словам верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Жозепа Борреля, в Украину было отправлено чуть более 300 000 снарядов из существующих запасов ЕС. Это стало быстрым решением проблемы.

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Чтобы выполнить обещание о миллионе снарядов для ВСУ, Европейский союз может начать перенаправлять в Украину боеприпасы, которые изначально предназначались для экспорта в третьи страны, заявил 13 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает ERR.

По его словам, на данный момент в Украину было отправлено чуть более 300 000 снарядов из существующих запасов стран-членов ЕС. Это стало быстрым решением проблемы.

"Сейчас мы сосредоточены на производстве. Подписано несколько контрактов и запущены производственные линии. Третий путь — увеличение производственных мощностей", — отметил дипломат.

По мнению Борелля, ЕС может иметь другой план на случай, если производственные мощности не удастся увеличить.

"Надо учитывать, что Европа экспортирует значительную часть своей продукции в третьи страны. Один из вариантов заключается в том, чтобы в приоритетном порядке направить этот экспорт в Украину", — заявил Боррель.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что его страна, в отличие от других, изначально выполнила свое обещание.

"На каждой встрече я говорю о том, что миллион снарядов должен быть готов к марту следующего года. Удастся ли нам это сделать, я не могу сказать, но главное, чтобы украинцы постоянно получали от нас военную помощь, и чтобы эта помощь была долгосрочной", — подчеркнул он.

Миллион снарядов для ВСУ

Весной Евросоюз пообещал, что в течение года отправит в Украину миллион снарядов.

Европейский союз не сможет предоставить Украине 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это, скорее всего, связано не с отсутствием политической воли у европейских стран, а с нехваткой производственных мощностей. "Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий... Но нужно быстрее, нужно больше", — сказал Кулеба.

Напомним, что 10 ноября издание Bloomberg сообщило, что Евросоюз не сможет предоставить Украине 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. По словам журналистов, Евросоюз пообещал поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, но сообщил, что, скорее всего, не сможет справиться с этой задачей.