Мільйон снарядів від ЄС: Україна отримала менше третини боєприпасів, — Кулеба

За словами очільника українського МЗС, Сили оборони поки що отримали лише 300 тис. снарядів. Зокрема, навесні Євросоюз обіцяв доставити протягом 12 місяців мільйон снарядів для української армії.

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Із запланованого мільйона снарядів від Євросоюзу на сьогодні Україна отримала лише 300 тисяч. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише Reuters.

Зокрема, під час засідання НАТО у кулуарах Кулеба розповів журналістам, що Україні та Північноатлантичному альянсу потрібно більш узгоджено співпрацювати в оборонній промисловості, щоб забезпечити постачання боєприпасів, яке потрібне для перемоги у війні з Росією.

На його думку, потрібно створити "євроатлантичний спільний оборонно-промисловий простір". Зокрема, це дозволить забезпечити безпеку України та країна НАТО.

Також Кулеба заявив журналістам, що Київ активно працює над залученням виробників озброєнь інших країн для роботи в Україні.

Окрім того, у вівторок він зустрівся із з головою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром. За словами Дмитра Кулеби, у Словаччині продовжить працювати центр технічного обслуговування української важкої техніки. Контракти із компаніями, які виробляють озброєння, будуть продовжені.

Мільйон снарядів від ЄС

У березні цього року у Євросоюзі заявили, що закуплять та доставлять Україні протягом року мільйон артилерійських боєприпасів.

Втім 14 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС не зможе надати обіцяні боєприпаси у встановлений термін. Причиною цьому є нестача виробничих потужностей та складів.

Також про те, що Україні не встигнуть поставити обіцяний обсяг боєприпасів, 10 листопада повідомляло видання Bloomberg. Журналісти зазначали, що члени ЄС вже повідомлені про те, що блок не зможе виконати обіцяні поставки. Серед іншого, 13 листопада Жозеп Боррель повідомляв, що ЄС може перенаправляти в Україну боєприпаси, які виготовлялися для третіх країн.

Нагадаємо, одним із пріоритетних напрямків в оборонному бюджеті України на наступний рік є виробництво та закупівля озброєння. На це у 2024 році передбачено близько 175 мільярдів гривень.

Зазначимо, як писали ЗМІ 21 листопада, після початку війни в Ізраїлі поставки снарядів в Україну впали на третину. Однак уряд США спростовує цю інформацію.