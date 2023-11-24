"Піде 175 мільярдів": у Міноборони назвали пріоритетний напрямок оборонного бюджету України

Понад 190 мільярдів гривень з коштів, які планували у наступному році законтрактувати, повинно залишитися у вітчизняного виробника.

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Виробництво та закупівля ракетного озброєння, а також постачання до війська боєприпасів – один із основних пріоритетів бюджету оборони на 2024 рік. Про це повідомив Юрій Джигир, заступник Міністра оборони України, йдеться на сайті воєнного відомства.

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Приблизно 175 мільярдів гривень спрямують на цей напрямок зі тих коштів, які були заплановані на 2024 рік. На військову техніку віддадуть близько 80 мільярдів гривень.

Наступний пріоритет – поточний ремонт військової техніки, яка була пошкоджена, та закупівля запчастин до неї. Він наголосив, що перед міністерством уряд поставив завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника.

"І за нашими оцінками, понад 190 мільярдів гривень з коштів, які планували у наступному році законтрактувати, залишаться у вітчизняного виробника", — сказав Юрій Джигир.

Витрати на сектор безпеки та оборони України

У 2022 році парламент ухвалив рішення видатків на оборону. Вони виявилися рекордними. В остаточному варіанті бюджету на 2023 рік незмінними залишилися видатки на оборону та безпеку – це 1 трлн 141 млрд грн або 18,2% ВВП, і на них планувалося спрямувати понад половину видатків. Це рекорд по найбільш завчасному ухваленому бюджету за історію України.

Нагадаємо, у жовтні Rheinmetall отримав велике замовлення на виробництво боєприпасів Україні та Німеччині. Для нашої держави будуть виробляти боєприпаси серії L15. Також контракт передбачає снаряди для Бундесверу.