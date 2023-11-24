"Пойдет 175 миллиардов": в Минобороны назвали приоритет в оборонном бюджете Украины

Более 190 миллиардов гривен из средств, которые планировали в следующем году законтрактовать, должно остаться у отечественного производителя.

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Производство и закупка ракетного вооружения, а также поставки в войска боеприпасов — один из основных приоритетов бюджета обороны на 2024 год. Об этом сообщил Юрий Джигир, заместитель Министра обороны Украины, говорится на сайте военного ведомства.

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Примерно 175 миллиардов гривен направят на это направление из тех средств, которые были запланированы на 2024 год. На военную технику отдадут около 80 миллиардов гривен.

Следующий приоритет — текущий ремонт военной техники, которая была повреждена, и закупка запчастей к ней. Он подчеркнул, что перед министерством правительство поставило задачу максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя.

"И по нашим оценкам, более 190 миллиардов гривен из средств, которые планировали в следующем году законтрактовать, останутся у отечественного производителя", — сказал Юрий Джигир.

Расходы на сектор безопасности и обороны Украины

В 2022 году парламент принял решение расходов на оборону. Они оказались рекордными. В окончательном варианте бюджета на 2023 год неизменными остались расходы на оборону и безопасность — это 1 трлн 141 млрд грн или 18,2% ВВП, и на них планировалось направить более половины расходов. Это рекорд по наиболее заблаговременно принятому бюджету за историю Украины.

Напомним, в октябре Rheinmetall получил крупный заказ на производство боеприпасов Украине и Германии. Для нашего государства будут производить боеприпасы серии L15. Также контракт предусматривает снаряды для Бундесвера.