"Знаем, как быть гибкими": в ЕС рассматривают новый способ обеспечить Украину снарядами, – СМИ

По словам французского дипломата, если ЕС не сможет выполнить обещание о передаче Киеву миллиона боеприпасов к марту, то европейским странам придется "приспособится" к новому формату поставок.

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Страны Европейского союза могут начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, если не смогут поставить обещанный миллион снарядов Киеву к марту. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата.

"Пока мы не пришли к такому выводу, мы не будем этого делать [закупать за рубежом], но если нам придется приспособиться, мы приспособимся", — сказал собеседник издания.

Как отмечают журналисты, это решение идет в разрез с традиционной позицией Франции, направленной на поощрение национальных правительств к закупкам оружия и боеприпасов, сделанных в Европе.

"Если мы не будем стимулировать компании [к производству], мы не выйдем из этого цикла. Но мы знаем, как быть гибкими, чтобы помочь Украине", — отметил дипломат.

Идею о закупках боеприпасов у третьих стран поддержал президент Латвии Эдгар Ринкевичс. Еще один европейский дипломат указал на то, что для Украины не имеет значения, от каких поставщиков поступит оружие.

По данным издания, на данный момент европейские партнеры передали Киеву только треть от обещанного количества снарядов. При этом управляющий директор Европейской службы внешних действий по вопросам мира, безопасности и обороны Бенедикта фон Зеерр-Тосс считает, что в конечном итоге Украина все равно получит миллион боеприпасов.

"Вопрос в том, выполним ли мы задачу к марту или к 2024 году?" – добавила фон Зеерр-Тосс.

Напомним, 14 ноября министр обороны Германии Борис Писториус усомнился в реалистичности цели поставить Украине миллион снарядов к марту. По его словам, некоторые голоса предупреждали, что с подобными обещаниями нужно быть осторожными, так как средства на упомянутое количество боеприпасов есть, но нужно также соответствующее производство.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 21 ноября заявил, что потенциал оборонных предприятий в странах-членах Европейского союза к весне 2024 года достигнет производства более 1 миллиона артиллерийских снарядов в год.