Боеприпасы для Украины: к весне в ЕС смогут производить миллион артснарядов в год, — СМИ

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны-члены ЕС могут быстро создать дополнительные мощности, но для поставок Украине на первом месте должна быть политическая воля.

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Потенциал оборонных предприятий в странах-членах Европейского союза к весне 2024 года достигнет производства более 1 миллиона артиллерийских снарядов в год, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Об этом 21 ноября чиновник сообщил депутатам Европарламента в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

По его мнению, к концу грядущего года этот показатель составит даже 1,3-1,4 млн снарядов. К такому выводу Бретон пришел, посетив военно-промышленные компании в 15 странах ЕС.

Еврокомиссар считает, что проблема заключается в ситуации с контрактами в целом. Около 40% продукции поставляется за пределы Европы в третьи страны. Чтобы все произведенные боеприпасы были переданы Украине, государства ЕС должны отдать приоритет производству именно для нее. По словам Тьерри Бретона, именно это предложение Совет ЕС не поддержал.

"Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки Украине", – подчеркнул Бретон.

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По его словам, производство ускоряется, ЕС может быстро создать дополнительные мощности, но для поставок Украине на первом месте должна быть политическая воля.

Страны Евросоюза уже предоставили Украине военную помощь общим объемом 27 млрд евро.

Снаряды для Украины: что известно

13 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что для выполнения обещания о миллионе снарядов для ВСУ, Европейский союз может начать перенаправлять в Украину боеприпасы, которые изначально предназначались для экспорта в третьи страны. По его словам, в Украину было отправлено чуть более 300 000 снарядов из существующих запасов стран ЕС.

Напомним, 22 ноября в Пентагоне отреагировали на сообщение, что США сократили поставки оружия в Украину на 30%.