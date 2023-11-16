Обещанный миллион снарядов от ЕС не панацея: у ВС РФ преимущество по боеприпасам, — эксперт (видео)

По словам майора запаса Алексея Гетьмана, с российским ВПК конкурировать сложно, поэтому Украине нужны высокоточные пушки. Но ВСУ также получают кассетные боеприпасы от США, коих у американской армии неограниченные запасы.

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Евросоюз, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, может не успеть передать Украине до марта следующего года миллион боеприпасов. Но даже если бы партнеры успели передать снаряды, у ВС РФ по этой части все равно было бы преимущество. Об этом в эксклюзивном интервью Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Даже если нам успеют передать миллион снарядов, это примерно 3,5 тыс. выстрелов в сутки. В любом случае миллион от наших партнеров — это меньше полутора миллиона, которые производит российский ВПК. В любом случае они будут производить снарядов больше", — объяснил Гетьман, добавив, что нужно подходить по-другому.

По словам военнослужащего, необходимы более точные пушки и снаряды, чтобы наносить урон, расходуя в два раза меньше выстрелов. Он также отметил успехи ВСУ по части контрбатарейной борьбы: на 10 уничтоженных российских артиллерийских систем приходится одна система ВСУ.

Гетьман также сказал, что обещанный миллион снарядов передадут в довесок к кассетным боеприпасам, которые передают США, а этих снарядов у Вашингтона неограниченное количество.

"То есть у них очень большие склады с этими снарядами, Официально это не оглашается, но я думаю, что речь о сотне тысяч, если не о миллионе снарядов", — отметил он.

Украина производит собственные снаряды

"Не забываем, что и наш промышленный комплекс начал выпускать и 155, и 152, 125, 105 калибр, мин разного калибра для наших Вооруженных сил. То есть миллион снарядов будет не лишний, но, с другой стороны, если даже не удастся Евросоюзу <…> если не передадут миллион, передадут полмиллиона", — отметил он.

Напомним, что на 2024-й год в российском бюджете заложены рекордные в ее современной истории военные расходы.

Также сообщалось, что новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заверяет Киев в безграничной поддержке, хотя сам в свое время сократил тысячи военнослужащих.