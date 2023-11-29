"Ждем решения": в Воздушных силах ответили, как прекратить тревоги из-за МиГов (видео)

Командование отмечает, что принимать решения по поводу реагирования украинцев на опасность должны не они. Однако представитель ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал о единственном способе, как можно устранить проблему вообще.

Related video

В Украине объявляют длительные тревоги из-за взлета российских самолетов МиГ, потому что они могут бить издалека. Об этом в эфире телемарафона 29 ноября рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Вчера была недолгая тревога, скажем правду, да? Она была не такая как в прошлые недели", — отметил он.

Военный объяснил, что есть только один способ прекратить длительные тревоги из-за МиГов — уничтожить их. Однако, по его словам, самолеты — недосягаемы для атак ВСУ, ведь могут атаковать с очень большого расстояния.

"Воздушные силы и в дальнейшем будут предоставлять оперативную информацию, когда есть угроза: когда летит МиГ или когда есть ракеты и тому подобное. Решение поручено профильным министерствам и ведомствам найти. Это же не Воздушные силы", — подчеркнул Игнат.

Он объяснил, что сейчас обсуждают реагирование населения на тревогу из-за МиГов. То есть речь идет о том, как мирные жители будут реагировать на то, что взлетел самолет и есть угроза из-за него.

"Воздушные силы сообщают, делают свою работу по информированию общества, в частности в Telegram-канале. А уж как решат реагировать на эту тревогу — ждем решения", — добавил спикер.

Комментарий Юрия Игната (о воздушных тревогах из-за МиГов — с 7:10)

Напомним, 17 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что поручил Минобороны, Генштабу ВСУ и Кабмину предложить решение относительно тревог из-за вражеских МиГов. По его словам, вылеты носителей "Кинжалов" парализуют страну.

Уже 19 ноября в Воздушных силах ответили, что военные готовы выполнять найденное решение, но не имеют информации о том, когда оно будет готово.