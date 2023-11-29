"Чекаємо рішення": у Повітряних силах відповіли, як припинити тривоги через МіГи (відео)

Командування зазначає, що ухвалювати рішення щодо реагування українців на небезпеку мають не вони. Однак речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів про єдиний спосіб, як можна усунути проблему взагалі.

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В Україні оголошують тривалі тривоги через зліт російських літаків МіГ, тому що вони можуть бити здалеку. Про це в ефірі телемарафону 29 листопада розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вчора була недовга тривога, скажемо правду, так? Вона була не така як в минулі тижні", — зазначив він.

Військовий пояснив, що є лише один спосіб припинити тривалі тривоги через МіГи — знищити їх. Проте, з його слів, літаки — недосяжні для атак ЗСУ, адже можуть атакувати з дуже великої відстані.

"Повітряні сили й надалі будуть надавати оперативну інформацію, коли є загроза: коли летить МіГ або коли є ракети тощо. Рішення доручено профільним міністерствам та відомствам знайти. Це ж не Повітряні сили", — підкреслив Ігнат.

Він пояснив, що нині обговорюють реагування населення на тривогу через МіГи. Тобто йдеться про те, як мирні мешканці реагуватимуть на те, що злетів літак та є загроза через нього.

"Повітряні сили повідомляють, роблять свою роботу з інформування суспільства, зокрема в Telegram-каналі. А вже як вирішать реагувати на цю тривогу — чекаємо рішення", — додав речник.

Коментар Юрія Ігната (про повітряні тривоги через МіГи — з 7:10)

Нагадаємо, 17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що доручив Міноборони, Генштабу ЗСУ та Кабміну запропонувати рішення щодо тривог через ворожі МіГи. З його слів, вильоти носіїв "Кинджалів" паралізують країну.

Вже 19 листопада у Повітряних силах відповіли, що військові готові виконувати знайдене рішення, але не мають інформації про те, коли воно буде готове.