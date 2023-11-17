"Паралізували країну на години": Зеленський доручив знайти рішення проблеми вильоту "МіГів"

За словами глави держави, носії ракет "Кинджал" створюють додаткову проблему для населення. Повітряні тривоги можуть тривати по кілька годин, що в результаті призупиняє діяльність громадян.

Related video

Президент України Володимир Зеленський висловився про вильоти російських літаків МіГ, які на кілька годин на день можуть "паралізувати" роботу всієї країни. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі 17 листопада.

Під кінець робочого тижня глава держави провів чергове засідання Ставки, на якому ухвалюються важливі рішення. Зокрема, йшлося і про збільшення тривалості повітряних тривог, коли в повітря підіймається носій ракет "Кинджал".

"Доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години", — пише Володимир Зеленський.

Яким буде це рішення — поки що невідомо.

Окремо на Ставці порушували питання забезпечення Сил оборони наступного року. Міністр оборони Рустем Умєров зачитав доповідь про потреби захисників у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні тощо. Усе те, що необхідно для подальшого звільнення територій.

"Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як з вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги", — продовжив глава держави.

Нагадаємо, 16 листопада представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що РФ може влаштовувати повітряні тривоги по 12 годин на день. Росіяни й надалі продовжуватимуть користуватися такою тактикою, щоб вимотувати українців.

15 листопада Фокус повідомляв, чим загрожують бізнесу багатогодинні тривоги через зліт МіГ-31 на території Росії.