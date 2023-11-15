Ні виїхати, ні купити продукти. Чим загрожують бізнесу багатогодинні тривоги через зліт МіГ-31

Через можливі пуски ракет "Кинджал", повітряні тривоги в Україні тривають годинами. У цей час робота бізнесу і транспорту зупиняється. У Верховній Раді пропонують переглянути протоколи повітряних тривог, щоб не страждали робочі процеси. Фокус з'ясував, як знайти компроміс між реаліями війни та суспільними зручностями.

Related video

Повітряні тривоги по всій Україні через зліт російського винищувача МіГ-31 тривають досить довго. Сьогодні, 15 листопада, тривогу оголосили приблизно о 12:00 і протрималася вона до 14:20. А 10 листопада тривога тривала майже чотири години.

Держустанови, магазини, школи та виробничі підприємства під час сигналу тривоги закриваються. Не працює і частина транспорту: поїзди метро в Києві курсують тільки між підземними станціями, на наземних ділянках вони не ходять до скасування тривоги.

Під час зльоту винищувача МіГ-31 абсолютно вся Україна перебуває під загрозою ракетного обстрілу

Незважаючи на очевидну небезпеку ракетного удару після зльоту МіГ, деякі українські експерти та політики критикують такі тривалі тривоги. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла хоче просити військове командування переглянути протоколи повітряної тривоги.

"На годинник зупиняються цілі регіони, це і є мета росіян. У патнерів уже інше трактування і вони продовжують робочі процеси. Пишу на місцеву владу з приводу хибної практики перекриття руху. Навіть за балістичної атаки, якщо в затор із машин потрапить ракета, жертв буде в рази більше. Звичайно, треба зважувати всі фактори, але й залишати як є не можна", — вважає політик.

Таку ж ініціативу озвучив і політолог Юрій Романенко. Через зліт МіГ-31 зупиняється економіка, і якщо ЗС РФ триматимуть літак цілодобово сім днів на тиждень, це закінчиться економічним колапсом, вважає він.

Повітряні тривоги впливають на економіку. Скільки втрачає бізнес?

Повітряні тривоги дійсно б'ють по бізнесу, але якщо винищувач вдарить ракетою "Кинджал" по працюючому торговельному центру, в якому багато людей, буде трагедія, сказав Фокусу економічний експерт і аналітик Борис Кушнірук.

"Точних цифр втрат бізнесу я вам не наведу. Не всі ж об'єкти бізнесу перестають працювати, але в масштабі всієї України сума вимірюється мільйонами доларів на день. На жаль, в умовах великої війни будь-який варіант буде поганим: як зупиняти роботу, так і продовжувати її", — говорить аналітик Фокусу.

У разі реальної трагедії, на думку Кушнірука, влада зробить крайніми власників бізнесу за те, що вони ігнорували правила безпеки. Економіст бачить і позитивний нюанс під час довгих польотів МіГ-31: ресурс авіації ЗС РФ зменшується, деталі винищувачів зношуються швидше.

Як визначити ймовірність пусків ракет "Кинджал"

Технічно можна змінити протоколи оголошення повітряних тривог, але треба чітко уявляти тракеторію польоту ракет "Кинджал", пояснює Фокусу колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов", авіаексперт Костянтин Криволап.

Щоб ракета вразила ціль в Україні, її носій має вийти на рубіж, відстань від якого становитиме щонайменше 700 кілометрів перпендикулярно площині. Найчастіше МіГ-31 злітає з авіабази Саваслейка в Нижегородській області або аеродрому Моздок у Північній Осетії, але там доволі мало позицій, з яких можна розвернутися і пустити ракету.

"А в разі неправильного пуску снаряд впаде на російське місто", — коментує інженер.

Завдяки наявності супутникових систем і радарів систем оповіщення виробництва ізраїльської компанії DRS RADA Technologies, у ЗСУ можуть оцінювати ймовірність пуску ракети з МіГ-31. Максимальна ймовірність запуску зберігається при виході літака в район Каспійського моря, де працюють бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, продовжує фахівець.

Супутникові системи і технології ізраїльської компанії DRS RADA Technologies здатні відстежити небезпеку. А в момент заправки винищувач у принципі не може запускати ракети, міркує він.

"Якщо організувати роботу правильно, ймовірність ракетних загроз можна прорахувати. Питання організації повітряних тривог також потребує компромісу з суспільством. Якщо військові інформують, що ймовірність ракетного удару доходить до 90%, то треба спускатися до сховища і закривати громадські заклади. А коли ймовірність до 20%, люди нехай приймають рішення самостійно", — робить висновок Криволап.

Нагадаємо, Північний флот ВМФ Росії 7 листопада провів навчання з перехоплення потенційного противника над Баренцевим морем. У навчаннях задіяли винищувачі МіГ-31.

Фокус раніше писав, що аеробалістична ракета "Кинджал" після поліпшень зможе коригувати наведення на ціль у польоті.