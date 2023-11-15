Ни уехать, ни купить продукты. Чем угрожают бизнесу многочасовые тревоги из-за взлета МиГ-31

Из-за возможных пусков ракет "Кинжал", воздушные тревоги в Украине длятся часами. В это время работа бизнеса и транспорта останавливается. В Верховной Раде предлагают пересмотреть протоколы воздушных тревог, чтобы не страдали рабочие процессы. Фокус выяснил, как найти компромисс между реалиями войны и общественными удобствами.

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Воздушные тревоги по всей Украине из-за взлета российского истребителя МиГ-31 длятся довольно долго. Сегодня, 15 ноября, тревогу объявили примерно в 12:00 и продержалась она до 14:20. А 10 ноября тревога длилась почти четыре часа.

Госучреждения, магазины, школы и производственные предприятия во время сигнала тревоги закрываются. Не работает и часть транспорта: поезда метро в Киеве курсируют только между подземными станциями, на наземных участках они не ходят до отмены тревоги.

При взлете истребителя МиГ-31 абсолютно вся Украина находится под угрозой ракетного обстрела

Несмотря на очевидную опасность ракетного удара после взлета МиГ, некоторые украинские эксперты и политики критикуют столь длительные тревоги. Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая хочет просить военное командование пересмотреть протоколы воздушной тревоги.

"На часы останавливаются целые регионы, это и есть цель россиян. У патнеров уже другая трактовка и они продолжают рабочие процессы. Пишу на местную власть по поводу ложной практики перекрытия движения. Даже при баллистической атаке, если в пробку из машин попадет ракета, жертв будет в разы больше. Конечно, надо взвешивать все факторы, но и оставлять как есть нельзя", — считает политик.

Такую же инициативу озвучил и политолог Юрий Романенко. Из-за взлета МиГ-31 останавливается экономика и если ВС РФ будут держать самолет круглосуточно семь дней в неделю, это закончится экономическим коллапсом, полагает он.

Воздушные тревоги влияют на экономику. Сколько теряет бизнес?

Воздушные тревоги действительно бьют по бизнесу, но если истребитель ударит ракетой "Кинжал" по работающему торговому центру, в котором много людей, будет трагедия, сказал Фокусу экономический эксперт и аналитик Борис Кушнирук.

"Точных цифр потерь бизнеса я вам не приведу. Не все же объекты бизнеса перестают работать, но в масштабе всей Украины сумма измеряется миллионами долларов в день. К сожалению, в условиях большой войны любой вариант будет плохим: как останавливать работу, так и продолжать ее", — говорит аналитик Фокусу.

В случае реальной трагедии, по мнению Кушнирука, власти сделают крайними владельцев бизнеса за то, что они игнорировали правила безопасности. Экономист видит и положительный нюанс во время долгих полетов МиГ-31: ресурс авиации ВС РФ уменьшается, детали истребителей изнашиваются быстрее.

Как определить вероятность пусков ракет "Кинжал"

Технически можно изменить протоколы объявления воздушных тревог, но надо четко представлять тракеторию полета ракет "Кинжал", объясняет Фокусу бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов", авиаэксперт Константин Криволап.

Чтобы ракета поразила цель в Украине, ее носитель должен выйти на рубеж, расстояние от которого составит не менее 700 километров перпендикулярно плоскости. Чаще всего МиГ-31 взлетает с авиабазы Саваслейка в Нижегородской области или аэродрома Моздок в Северной Осетии, но там довольно мало позиций, с которых можно развернуться и пустить ракету.

"А в случае неправильного пуска снаряд упадет на российский город", — комментирует инженер.

Благодаря наличию спутниковых систем и радаров систем оповещения производства израильской компании DRS RADA Technologies, в ВСУ могут оценивать вероятность пуска ракеты с МиГ-31. Максимальная вероятность запуска сохраняется при выходе самолета в район Каспийского моря, где работают бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, продолжает специалист.

Спутниковые системы и технологии израильской компании DRS RADA Technologies способны отследить опасность. А в момент заправки истребитель в принципе не может запускать ракеты, рассуждает он.

"Если организовать работу правильно, вероятность ракетных угроз можно просчитать. Вопрос организации воздушных тревог также требует компромисса с обществом. Если военные информируют, что вероятность ракетного удара доходит до 90%, то надо спускаться в убежище и закрывать общественные заведения. А когда вероятность до 20%, люди пусть принимают решение самостоятельно", — делает вывод Криволап.

Напомним, Северный флот ВМФ России 7 ноября провел учения по перехвату потенциального противника над Баренцевым морем. В учениях задействовали истребители МиГ-31.

Фокус ранее писал, что аэробаллистическая ракета "Кинжал" после улучшений сможет корректировать наведение на цель в полете.