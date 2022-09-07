Покиньте помещение. Как магазины и рестораны должны выполнять правила воздушной тревоги

Фокус выяснил, можно ли работать розничному бизнесу во время воздушной тревоги, нужно ли закрывать магазин во время тревоги, что делать посетителям, и предусмотрены ли санкции за игнорирование оповещения о возможном ударе.

С начала российского вторжения сигнал воздушной тревоги сопровождает жизнь украинцев практически во всех регионах. Рекордные 189 уведомлений о воздушной тревоге прозвучали в День Независимости Украины 24 августа.

Как срабатывает воздушная тревога: ненавистный миллионам украинцев звук сирены создает вращение маховиков, которые запускает электродвигатель. То есть, используется не цифровой сигнал, а механика, которую не обновляли десятилетиями. Информация о необходимости включения сирены поступает от ВСУ в течение трех минут после обнаружения угрозы. Сирены включает дежурный центра управления, который круглосуточно находится на посту.

Сколько времени длится воздушная тревога — ответ на этот вопрос украинцы получают в телеграм-каналах и мобильных приложениях. Например, в Google play и App Store можно скачать приложение "Повітряна тривога", разработанное украинской компанией Ajax Systems Inc. Оно оповещает не только об объявлении тревоги, но и о ее завершении.

[ + – ] В Киеве о начале и окончании воздушной тревоги сообщает приложение "Київ цифровий"

Также украинцев волнует, работает ли метро во время воздушной тревоги?

Когда звучит сирена, подземка в любое время суток открыта как бомбоубежище. Однако с движением поездов в Киеве есть нюансы: на наземных участках работа метро прекращается до отмены воздушной тревоги, а поезда курсируют только между подземными станциями. В связи с этим, поездки с одного берега на другой в вечернее время на метро довольно рискованны. Если будет объявлена воздушная тревога домой придется добираться на такси, чтоб успеть до комендантского часа.

[ + – ] С первых дней войны столичное метро круглосуточно работает как бомбоубежище Фото: Мария Бабенко

Что работает во время воздушной тревоги. Практика бизнеса и рекомендации для граждан

В последнее время граждане Украины, многие из которых во время воздушной тревоги предпочитают не посещать укрытия, а продолжать заниматься своими повседневными делами, столкнулись с тем, что магазины, заведения общепита, автозаправочные комплексы и т. д. во время воздушной тревоги не работают.

"Крупная сеть АЗК в Киеве не обслуживает во время тревоги, в сети гипермаркетов просят всех покинуть территорию магазина и пройти на нижний паркинг, в кинотеатре останавливают сеансы и предлагают либо вернуть стоимость билетов, или дождаться окончания воздушной тревоги", — рассказывает собеседник Фокуса из Киева.

Работают ли магазины во время воздушной тревоги, зависит от ситуации и стандартов, которые действуют в той или иной торговой сети или на торговой точке. Если около одного магазина во время воздушной тревоги люди скапливаются в ожидании открытия, то на соседней улице магазины продолжают обслуживать покупателей, как ни в чем не бывало.

[ + – ] Работает ли метро во время воздушной тревоги? Когда звучит сирена, подземка в любое время суток открыта как бомбоубежище Фото: Getty Images

Многих украинцев также волнует вопрос, работает ли "Новая почта" во время воздушной тревоги. По информации компании, работники закрывают отделения Новой почты и просят посетителей пройти в безопасное место. Опрошенные Фокусом граждане подтверждают, что во время воздушной тревоги "Новая почта" действительно не работает.

Стоит отметить, что практика закрытия магазинов и других заведений получила широкое распространение не с первого дня войны, а относительно недавно.

"После трагедии в ТЦ "Амстор" в Кременчуге поведение большинства заведений стало гораздо более дисциплинированным", — обобщает Сергей Савинский, юрист юридической компании Gracers. По его словам, в настоящее время во многих ТРЦ столицы после оглашения сигнала "воздушная тревога" как персонал, так и посетителей просят немедленно покинуть помещение и пройти до ближайшего укрытия. Несколько хуже ситуация с заведениями общественного питания, театрами, кино и т.д., где все еще отмечается игнорирование сигналов "воздушная тревога". Однако это все — об относительно мирном Киеве.

[ + – ] ТЦ "Амстор" в Кременчуге разрушен ракетным ударом российской армии 27 июня 2022 года [ + – ] Во время ракетного удара в ТЦ предположительно находилось около тысячи мирных граждан [ + – ] В уничтоженном пожаром ТЦ нашли тела 22 человек [ + – ] СМИ, со слов мэра Кременчуга, сообщили, что уничтоженный ТЦ не закрывался во время воздушных тревог [ + – ] Трагедия в Кременчуге вынуждает государство и бизнес пересмотреть отношение к безопасности во время воздушных тревог Фото: Полтавская ОВА

"У нас все работает, кроме одной сети супермаркетов. Объяснение очень простое: тревоги раздаются одна за другой, и если соблюдать правила, как в столице, то никто ничего вообще не успеет. Поэтому граждане не обращают внимания на тревоги, но взрывы звучат постоянно", — рассказывает собеседница Фокуса о реалиях одного из облцентров, приближенных к фронту.

Что делать при воздушной тревоге гражданам. Требования закона и рекомендации

Алена Оксюта, адвокат, советник ЮФ Тотум уточняет, что на законодательном уровне нет четких требований относительно того, что делать при воздушной тревоге гражданам, в частности, если сигнал тревоги застал на улице, в магазине, ресторане и т.п.

В Киеве действуют следующие рекомендации военной администрации посетителям ТРЦ во время сигнала "Воздушная тревога":

Ознакомиться с информацией, как действовать в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций

Соблюдать правила поведения в местах массового скопления

Не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра

Внимательно следить за сигналами системы оповещения администрации заведения

Неукоснительно следовать указаниям администрации заведения

В случае объявления эвакуации без паники покинуть помещение

Во время эвакуации не пользоваться лифтами, спускаться по лестнице, направляться по определенным маршрутам к определенным укрытиям

Быстро без паники занять место в ближайшем защитном сооружении

Если защитного сооружения поблизости нет, спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками.

Сохранять спокойствие

При необходимости оказать помощь нуждающимся.

То есть, на вопрос, который волнует бизнес, можно ли выгонять людей во время воздушной тревоги из заведения, на основании перечисленных рекомендаций по Киеву ответ будет утвердительный. Многие предприятия так и действуют. "В одном из киевских кафе во время воздушной тревоги нам сказали, что не работают и упаковали обед с собой", — подтверждает собеседница Фокуса из Киева. Однако об обязанности выставить посетителей за дверь речь не идет.

[ + – ] Во время воздушной тревоги в ресторане могут упаковать заказанную еду на вынос Фото: Getty Images

"Учитывая, что к административной ответственности за игнорирование сигнала "воздушная тревога" фактически никого не привлекают, во время таких ситуаций посетители ТРЦ могут действовать по своему усмотрению – идти в укрытие или оставаться в кресле парикмахера или за столом в ресторане, — заключает Сергей Савинский. — Однако не помнить страшную трагедию в ТЦ "Амстор" — легкомысленное решение. Можно потерять средства, израсходованные на пасту болоньезе, однако сохранить себе и близким жизнь и здоровье".

Можно ли работать при воздушной тревоге. Что нужно знать бизнесу о правилах и ответственности

На вопрос, нужно ли закрывать магазин во время воздушной тревоги, опрошенные Фокусом юристы говорят, что однозначного ответа в нормативно-правовой базе нет.

Алена Оксюта, уточняет, что на законодательном уровне вопрос о том, что делать в случае воздушной тревоги, не урегулирован, и бизнесу остается руководствоваться только рекомендациями ГСЧС и отдельных военных администраций. Например, в Киеве городская военная администрация опубликовала следующие рекомендации владельцам ТРЦ относительно действий во время сигнала "Воздушная тревога":

Обеспечить наличие и готовность системы оповещения на случай чрезвычайной ситуации военного характера

Определить ближайшие укрытия для посетителей и персонала.

Обозначить маршруты эвакуации к укрытиям

Назначить лиц, ответственных за оповещение, открытие дверей запасных эвакуационных выходов, обеспечение порядка при эвакуации, сохранение имущества и т.д.

Разработать четкую инструкцию для работников относительно действий по сигналу и провести с ними тренировки

Разместить на видном месте информацию для посетителей о порядке действий по сигналу

Периодически доводить информацию до посетителей по поводу действий в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации

Организовать быструю эвакуацию посетителей и персонала в случае угрозы.

Проверить отсутствие людей в помещениях после эвакуации.

При необходимости принять ограничительные меры количества посетителей.

"К величайшему удивлению, с 24 февраля 2022 года никаких общеобязательных для выполнения правил поведения во время воздушной тревоги в торгово-развлекательных заведениях принято не было", — подтверждает Сергей Савинский. Поэтому, по словам собеседника Фокуса, алгоритм действий работников и посетителей магазинов, кафе, театров обычно регулируютследующие документы:

рекомендации районных и областных военных администраций

рекомендации ГСЧС (Примерный алгоритм действий населения по сигналам оповещения гражданской защиты "Внимание всем", "Воздушная тревога")

внутренние корпоративные правила поведения во время объявления сигнала "Воздушная тревога"

кодекс гражданской защиты Украины в части, кто и что должен делать в случае любой опасности

положение об организации оповещения о чрезвычайных ситуациях в сфере гражданской защиты, регламентирующее, когда должны включаться сирены, а также, кто и как должен извещать людей об опасности

план реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня (инструкция о том, как должны реагировать руководители и чиновники в случае опасности)

"При отсутствии четкого нормативно-правового или локального регулирования руководство магазина, кафе, ресторана обязано обеспечить сообщение о воздушной тревоге персоналу и посетителям. Дальнейший алгоритм действий на законодательном уровне четко не урегулирован, принудительная эвакуация не предусмотрена", — объясняет Алена Оксюта.

Бизнес, похоже, учитывает такие нюансы. Например, во время сигнала воздушной тревоги персонал заведений общепита или сферы услуг сообщает посетителям об опасности и предлагает желающим проследовать в укрытие. Однако сами заведения продолжают работать в обычном режиме, а желающих их покинуть, как правило, мало.

"Законодательством не предусмотрено закрытие или прекращение работы предприятий, учреждений и организаций во время воздушной тревоги. Все действуют в соответствии с местными нормами и правилами, установленными на конкретном предприятии", — подтверждает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры".

Однако адвокат подчеркивает, что в случае гибели или ранения людей администрация может быть привлечена к уголовной ответственности. В Уголовном кодексе есть несколько статей по этому поводу:

Статья 367. Служебная халатность

Статья 270. Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности

Статья 271. Нарушение требований законодательства об охране труда

"На практике во избежание рисков наступления ответственности за жизнь и здоровье посетителей и работников, во время воздушной тревоги заведения чаще всего прекращают работу и предлагают посетителям перейти в ближайшее укрытие, — комментирует Алена Оксюта. — Однако сплошь и рядом такие укрытия отсутствуют, поэтому посетителям необходимо идти к подземному переходу или метро, ​​что может находиться совсем не близко". Поэтому на основных торговых улицах во время воздушной тревоги часто можно увидеть скопления людей.

Однако вскоре требования к бизнесу могут ужесточить. "После страшной трагедии, произошедшей 27 июня 2022 года вследствие коварного удара со стороны России по ТЦ "Амстор" в Кременчуге в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №7546, который предлагает ввести уголовное наказание для бизнеса за игнорирование норм гражданской защиты, в том числе и воздушной тревоги", — сообщил Сергей Савинский.

Законопроект №7546 предлагает ввести следующие варианты наказания:

штраф до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас 51 тыс грн)

исправительные работы до 2-х лет

ограничение свободы до 3-х лет или лишением свободы на тот же срок

лишения свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет (если действия повлекли за собой гибель людей)

Сейчас законопроект находится на проработке в уполномоченных комитетах ВРУ — о принятии его в ближайшее время речь не идет.

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