"Як елемент підготовки": у ЗСУ назвали причину тривалих польотів винищувача МиГ-31

Росіяни чітко розуміють, що Україна в напівдепресивному стані, коли у державі не функціонують організації, підприємства, школи, тому такі повітряні тривоги можуть спровокувати економічні наслідки.

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Російські війська здійснюють дозаправлення винищувача МиГ-31 під час його польоту, тому повітряні тривоги в Україні стали довшими. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ.

До таких дій ворог вдавався неодноразово. Авіасудно окупанти часто дозаправляють у повітрі.

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Юрій Ігнат звернув увагу на те, що цьому літаку не потрібно дозаправлятись в повітрі, щоб завдавати ударів по території України. МиГ летить на великі дистанції. Для забування цього авіасудна використовуються аеродроми базування – "Саваслейка", "Моздок" та "Ахтубинск".

Переважно вони роблять польоти, які тривають по 20-30 хвилин. Це зліт, посадка, півтори години — відпрацювання пального в штатному режимі.

"Коли 3 і більше годин — це йдуть дозаправки в повітрі як елемент підготовки", – пояснив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ назвав й мету таких дій росіян. Зі слів Ігната, росіяни чітко розуміють, що Україна в напівдепресивному стані, коли у державі не функціонують організації, підприємства, школи. Це негативно впливає на нашу економіку безумовно.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов також прокоментував дії окупантів. Він вважає, що ворог розуміє поведінку українців, адже переважна частина громадян по 3 – 4 години перебуває в укриттях.

"Тому росіяни відпрацьовують завдання дозаправлення в повітрі авіаційним гасом", – зазначив експерт.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що у Росії провели навчання з висотного перехоплення на МиГ-31. З появою у ВПС Норвегії літаків F-35 повітряне стратегічне становище Росії в північних регіонах, за прогнозами, значно погіршиться, оскільки ці авіасудна мають технологічну перевагу.