"Парализовали страну на часы": Зеленский поручил найти решение проблемы вылета "МиГов"

По словам главы государства, носители ракет "Кинжал" создают дополнительную проблему для населения. Воздушные тревоги могут длиться по несколько часов, что в результате приостанавливает деятельность граждан.

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о взлетах российских самолетов МиГ, которые на несколько часов в день могут "парализовать" работу всей страны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 17 ноября.

Под конец рабочей недели глава государства провел очередное заседание Ставки, на котором принимаются важные решения. В том числе зашла речь и об увеличении длительности воздушных тревог, когда в воздух подымается носитель ракет "Кинжал".

"Поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы", — пишет Владимир Зеленский.

Каким будет это решение — пока что неизвестно.

Отдельно на Ставке подымались вопросы обеспечения Сил обороны в следующем году. Министр обороны Рустем Умеров зачитал доклад о потребностях защитников в технике, ракетах, боеприпасах, оборудованиях и так далее. Все то, что необходимо для дальнейшего освобождения территорий.

"Реализация текущих контрактов. Контрактирование на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Систематизация ожидаемой международной технической помощи", — продолжил глава государства.

Напомним, 16 ноября представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что РФ может устраивать воздушные тревоги по 12 часов на день. Россияне и дальше будут продолжать пользоваться такой тактикой, чтобы изматывать украинцев.

15 ноября Фокус сообщал, чем угрожают бизнесу многочасовые тревоги из-за взлета МиГ-31 на территории России.