"Уже проходили раньше": РФ может устраивать воздушные тревоги по 12 часов, — Игнат (видео)

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российская ракета "Кинжал" может лететь очень быстро. Самолет доставляет ее в верхние шары атмосферы, а затем она сама поднимается еще выше.

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Россия может устраивать в Украине воздушные тревоги, которые будут длиться по 12 часов. Однако украинцы уже сталкивались с этим раньше. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода".

По его словам, такие тревоги раньше продолжались по 20 или 30 минут, но происходили по 5 раз в сутки.

"Это держит в напряжении, тревога была, исчезла, через полчаса снова началась. Это на пол дня растягивалось. Раньше они взлетали на полтора часа, то есть их баки именно столько позволяют находиться в воздухе без дозаправки. Таких взлетов около полугода назад было 3-4", – заметил Игнат.

Он также сказал, что, возможно, россияне и дальше будут продолжать пользоваться такой тактикой. Для изматывания украинцев РФ будет использовать все инструменты.

"Есть потенциальная опасность. Ракета действительно летит очень быстро. Ее называют гиперзвуковой. Почему так? Самолет доставляет ее в верхние шары атмосферы. Она поднимается еще выше. "Кинжал" летит на высоте 30 километров от земли", — сказал Игнат.

Юрий Игнат о воздушных тревогах в Украине (смотреть с 12:15)

Напомним, что в ВСУ рассказали об одном из лучших комплексов ПВО. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что установка IRIS-T имеет один из лучших радаров, среди тех, которые есть в распоряжении Вооруженных сил Украины.