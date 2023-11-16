"Уже проходили раніше": РФ може влаштовувати повітряні тривоги по 12 годин, — Ігнат (відео)

За словами представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російська ракета "Кинджал" може летіти дуже швидко. Літак доставляє її у верхні кулі атмосфери, а потім вона сама піднімається ще вище.

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Росія може влаштовувати в Україні повітряні тривоги, які триватимуть по 12 годин. Однак українці вже стикалися з цим раніше. Про це розповів представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, такі тривоги раніше тривали по 20 або 30 хвилин, але відбувалися по 5 разів на добу.

"Це тримає в напрузі, тривога була, зникла, через пів години знову почалася. Це на пів дня розтягувалося. Раніше вони злітали на півтори години, тобто їхні баки саме стільки дозволяють перебувати в повітрі без дозаправки. Таких злетів близько пів року тому було 3-4", — зауважив Ігнат.

Він також сказав, що, можливо, росіяни й надалі продовжуватимуть користуватися такою тактикою. Для вимотування українців РФ буде використовувати всі інструменти.

"Є потенційна небезпека. Ракета дійсно летить дуже швидко. Її називають гіперзвуковою. Чому так? Літак доставляє її у верхні кулі атмосфери. Вона підіймається ще вище. "Кинджал" летить на висоті 30 кілометрів від землі", — сказав Ігнат.

Юрій Ігнат про повітряні тривоги в Україні (дивитися з 12:15)

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про один із найкращих комплексів ППО. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що установка IRIS-T має один із найкращих радарів, серед тих, що є в розпорядженні Збройних сил України.