Змістили часові рамки: ЗС РФ використовують нову тактику атак Shahed на Україну (відео)

За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, противник побачив, що Силам оборони вдень простіше збивати ударні безпілотники.

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Збройні сили Російської Федерації змінили тактику атак по території України. Тепер ворог запускає ударні дрони зранку, а не вночі. Про це 16 листопада повідомив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, противник змістив часові рамки завдання ударів з повітря.

"Маємо зараз о 8:30, але тривоги ще тривають. Зазвичай в цей час ми даємо статистику збиття, скільки летіло, куди й що вдалося знищити в повітряному просторі. Цього разу близько 10 БПЛА атакували Україну", — повідомив Ігнат.

Він пояснив, що для дронових атак ЗС РФ, зазвичай, "стандартний час" з 22:00 до 3-4 ночі. Вони завдавали удари хвилями з різних напрямків.

"Перед цим, якщо увійти в стандартний відрізок часу, 22:00 і ніч, то вони завдавали ударів вдень. Цього разу пізніше. Вони побачили, що вдень нашим Силам оборони простіше їх збивати, тому що є візуальна прив'язка до цілі. Тому власне був обраний нічний час. Зараз ночі трошки довші і видимість вранці залежить від погодних умов передусім. Тому теж непросто виявляти візуально ці повітряні цілі, бо є хмарність і туман. Це все сукладнює роботу протиповітряній обороні. Мається на увазі мобільним вогневим групам, яким вкрай потрібна саме візуальна прив'язка до цілі", — зазначив речник.

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Що відомо про атаку 16 листопада

В ніч з 15 на 16 листопада ЗС РФ здійснили кілька хвиль повітряних атак на Україну. Спершу під ударом росіян опинився Миргород на Полтавщині: була загроза ракетного удару. Потім дрони-камікадзе долетіли до Хмельницької області. Відомо, що у Хмельницькій області чули вибухи, працювала наша ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат підтвердив, що регіон атакують "Шахед". Він закликав жителів, особливо міста Старокостянтинів, залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що українські військові відтісняють окупантів на 3-8 кілометрів від берегової лінії на Херсонщині. Аби зупинити просування противника, ЗС РФ застосовують важкі міни, тактику проникнення, снайперів, артилерію, РСЗВ та авіацію.