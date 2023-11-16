РФ атакувала дронами Shahed і ракетою: вибухи пролунали в двох областях, деталі

Загарбники запустили по Україні дві групи дронів, які загрожували південним та західним регіонам. Крім того, ЗС РФ застосували ракету для удару по Миргороду.

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В ніч з 15 на 16 листопада ЗС РФ здійснили кілька хвиль повітряних атак на Україну. Спершу під ударом росіян опинився Миргород на Полтавщині: була загроза ракетного удару. Потім дрони-камікадзе долетіли до Хмельницької області. Про повітряні загрози повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

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Перші дописи про загрозу ракетного удару з'явились близько 21:00 15 листопада. Вказувалось, що можливий пуск ракети через Сумську область у напрямку Полтавської. О 21:15 повідомили про загрозу для Миргорода.

О 21:20 моніторинговий канал Monitor, який попереджав про пуск ракети Х-59 у напрямку Полтавської області, повідомив, що у Миргороді пролунав потужний вибух.

О 3:47 опублікували допис про групу БПЛА, яка летіла у напрямку Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше уточнили, що росіяни запустили дві групи безпілотників: одна рушила у напрямку Одеської області, друга — і напрямку Кіровоградської. Друга група поступово рухалась у західному напрямку: спершу оголосили повітряну тривогу у Вінницькій області (5:49), потім — у Хмельницькій та Чернівецькій (6:39).

Про наслідки роботи сил ППО по російських дронах-камікадзе Shahed-136 та по ракетах Повітряні сили поки що не повідомляли.

Нічна атака дронів РФ: тривога у Хмельницькій та Чернівецькій областях Фото: alert.in.ua

Нічний обстріл РФ 16 листопада — деталі

Про наслідки нічної повітряної атаки ЗС РФ публікувались повідомлення у місцевих пабліках та у Telegram-каналах очільників місцевої влади. Зокрема, стверджували, що чули вибухи ППО над Миргородом, поруч з яким розташовано військовий аеродром. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін не публікував інформацію про наслідки російської атаки, лише писав про початок та відбій тривоги.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін о 8:00 16 листопада підтвердив гучні звуки над областю. Вказав, що над регіоном спрацювала ППО. Про місцевість, яка могла бути ціллю росіян, не повідомив.

О 8:50 Командування Повітряних сил попередило, що в Тернопільській області також існує загроза застосування іранських дронів-камікадзе.

Зазначимо, раніше ворог обстрілював військовий аеродром під Старокостянтиновим у Хмельницькій області — про це писали, наприклад, 26 липня та 29 березня. Восени атаки на Хмельницьку область продовжились: наприклад, 14 листопада через регіон прямували БПЛА у напрямку Львівщини, до того ж у жовтні ледь не щодня повідомляли про повітряні нічні атаки ЗС РФ. 16 жовтня відбувся удар під Миргородом: місцева влада повідомила про 50 пошкоджених будинків.

Нагадуємо, зранку 16 листопада стало відомо про атаку безпілотників невідомого походження на Брянську область РФ та в окупованому Севастополі. Тим часом напередодні стало відомо про нестачу у Росії установок ППО, якими мали захищати фронт.