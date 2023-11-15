Нетипові рейси вантажних літаків: OSINT-розслідувачі встановили, куди виїздить ППО РФ (фото)

Одна установка ППО С-400, якщо її розмістити у Ростовській області, здатна захистити з повітря позиції ЗС РФ вздовж усієї лінії фронту на півдні та сході. Між тим можливе переміщення двох таких установок.

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Російське командування намагається використати ЗРК С-400, які базувались у Калінінградській області, для захисту з повітря військових об'єктів ЗС РФ, причетних до війни в Україні. Для цього мінімум дві установки перевезли в одну з південних областей країни-агресора. Про деталі розслідування щодо переміщення С-400 написало видання Newsweek.

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Журналісти Newsweek вказали, що Кремль перемістив ЗРК С-400 "Тріумф" з-під Калінінграда у Ростов-на-Дону. При цьому посилались на розслідування команди Bellingcat, на висновки розвідки Великої Британії та на повідомлення з лінії фронту в Україні.

У статті нагадали, що ЗС РФ втратили три ЗРК С-400 внаслідок влучання ATACMS по Оленівці в Криму. Крім того, британські розвідники визнали, що РФ дійсно відчуває нестачу засобів ППО, тому стягує їх з решти території країни. Тому в ЗМІ резюмували, що С-400 могли дійсно доправити в Ростов-на-Дону, щоб використати їх замість знищених для захисту російського угрупування.

Зазначимо, С-400 — зенітно-ракетний комплекс сил ППО, здатний влучати по цілях на відстані до 400 км. Наразі не відомо, куди саме ЗРК відправили з Ростова-на-Дону. Однак, навіть якщо вони залишаться на території РФ, то зможуть закрити з повітря всю лінію фронту від Харківщини до Запорізької області. Межа проходитиме у районі Мелітополя.

С-400 у Ростові-на-Дону - куди можуть дістати Фото: Google Maps

Війна в Україні — деталі розслідування щодо ППО РФ

Найперше ідеться про те, що OSINT-розслідувачі дослідили активність російської авіації у Калінінградській області РФ, розташованій на відстані 600 км від України між кордонами Польща та Литви. Розслідувачі з'ясували, що наприкінці жовтня і на початку листопада активізувались перельоти вантажних літаків Іл-76 і Ан-124, здатних перевозити важку військову техніку ЗС РФ.

Злети літаків у Калінінграді - інфографіка Фото: Скриншот

З ними погодились у Bellingcat — вони додатково вивчили супутникові світлини, зроблені за допомогою технології SAR (коли використовують радіохвилі, а не видиме зображення). Зробили висновок, що з місця дислокації зникло дві установки С-400 під Калінінградом. При цьому показали дві пари світлин: на одній, за оцінками, немає установок, які бачили у 2022 році.

Bellingcat не вказали, куди саме могли дітись установки "Тріумф". Однак інші розслідувачі дослідили маршрут руху мінімум одного російського вантажного літака, який приземлився у Ростові-на-Дону, злетівши з Калінінграда.

Можливий маршрут вантажного літака РФ Фото: Скриншот

Зазначимо, 10 листопада аналітики визнали, що Росії доведеться перебудувати свою систему ППО. Відзначили, що Сили оборони ефективно використовують для знищення російських ЗРК далекобійні ракети ATACMS.

Нагадуємо, протягом останніх тижнів безпілотники невідомого походження регулярно тривожать російські військові заводи, раніше розповідав Фокус. Наприклад, 14 листопада вони загрожували заводу з випуску боєприпасів під Брянськом (100 км від України) та розробнику "Кинджалів" у Коломні у Московській області (400 км від України). 15 листопада ЗМІ повідомили про пожежу на пороховому заводі РФ у Тамбовській області.