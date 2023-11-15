Нетипичные рейсы грузовых самолетов: OSINT-расследователи установили, куда выезжает ПВО РФ (фото)

Одна установка ПВО С-400, если ее разместить в Ростовской области, способна защитить с воздуха позиции ВС РФ вдоль всей линии фронта на юге и востоке. Между тем возможно перемещение двух таких установок.

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Российское командование пытается использовать ЗРК С-400, которые базировались в Калининградской области, для защиты с воздуха военных объектов ВС РФ, причастных к войне в Украине. Для этого минимум две установки перевезли в одну из южных областей страны-агрессора. О деталях расследования по перемещению С-400 написало издание Newsweek.

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Журналисты Newsweek указали, что Кремль переместил ЗРК С-400 "Триумф" из-под Калининграда в Ростов-на-Дону. При этом ссылались на расследование команды Bellingcat, на выводы разведки Великобритании и на сообщения с линии фронта в Украине.

В статье напомнили, что ВС РФ потеряли три ЗРК С-400 в результате попадания ATACMS по Еленовке в Крыму. Кроме того, британские разведчики признали, что РФ действительно испытывает недостаток средств ПВО, поэтому стягивает их с остальной территории страны. Поэтому в СМИ резюмировали, что С-400 могли действительно доставить в Ростов-на-Дону, чтобы использовать их вместо уничтоженных для защиты российской группировки.

Отметим, С-400 — зенитно-ракетный комплекс сил ПВО, способный попадать по целям на расстоянии до 400 км. Пока не известно, куда именно ЗРК отправили из Ростова-на-Дону. Однако, даже если они останутся на территории РФ, то смогут закрыть с воздуха всю линию фронта от Харьковщины до Запорожской области. Граница будет проходить в районе Мелитополя.

С-400 в Ростове-на-Дону — куда могут достать С-400 в Ростове-на-Дону Фото: Google Maps

Война в Украине — детали расследования по ПВО РФ

Прежде всего речь идет о том, что OSINT-расследователи исследовали активность российской авиации в Калининградской области РФ, расположенной на расстоянии 600 км от Украины между границами Польши и Литвы. Расследователи выяснили, что в конце октября и в начале ноября активизировались перелеты грузовых самолетов Ил-76 и Ан-124, способных перевозить тяжелую военную технику ВС РФ.

Взлеты самолетов в Калининграде — инфографика Фото: Скриншот

С ними согласились в Bellingcat — они дополнительно изучили спутниковые фотографии, сделанные с помощью технологии SAR (когда используют радиоволны, а не видимое изображение). Сделали вывод, что с места дислокации исчезло две установки С-400 под Калининградом. При этом показали две пары фотографий: на одной, по оценкам, нет установок, которые видели в 2022 году.

Bellingcat не указали, куда именно могли деться установки "Триумф". Однако другие расследователи исследовали маршрут движения минимум одного российского грузового самолета, который приземлился в Ростове-на-Дону, взлетев из Калининграда.

Возможный маршрут грузового самолета РФ Фото: Скриншот

Отметим, 10 ноября аналитики признали, что России придется перестроить свою систему ПВО. Указали, что Силы обороны эффективно используют для уничтожения российских ЗРК дальнобойные ракеты ATACMS.

Напоминаем, в течение последних недель беспилотники неизвестного происхождения регулярно тревожат российские военные заводы, ранее рассказывал Фокус. Например, 14 ноября они угрожали заводу по выпуску боеприпасов под Брянском (100 км от Украины) и разработчику "Кинжалов" в Коломне в Московской области (400 км от Украины). 15 ноября СМИ сообщили о пожаре на пороховом заводе РФ в Тамбовской области.