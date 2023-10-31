ATACMS меняет правила игры: западные эксперты оценили атаку на российскую ПВО в Крыму

Российские ПВО, предположительно, были атакованы ракетами ATACMS, а их уничтожение потенциально может открыть брешь в обороне полуострова. В результате у ВС РФ существенно снизилась эффективность противостояния ударным средствам, таким как Storm Shadow и SCALP-EG.

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Украинские вооруженные силы 30 октября предприняли очередную попытку уничтожить системы ПВО ВС РФ в западной части Крыма. И хотя в Минобороны РФ не стали комментировать это нападение, есть предположение, что ВСУ применили ATACMS, что стало бы первым известным случаем применения этой баллистической ракеты в Крыму. Такую оценку атаки на военные объекты россиян дали западные эксперты в материале The War Zone.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские силы в ночь с 29 на 30 октября успешно поразили стратегическую цель системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма. Эксперты отмечают, удар по системе ПВО, по всей видимости, является частью более масштабной украинской атаки на Крым.

"Независимо от того, чем был нанесен удар, это была последняя атака Украины на российскую ПВО в этом районе", — отметили обозреватели.

Также сообщается, что удар был нанесен по объектам на мысе Тарханкут — размещения там систем ПВО большой дальности, считают эксперты, выглядит вполне логичным. Поэтому уничтожение этой батареи потенциально может открыть брешь в системе ПВО России на полуострове и в северо-западной части Черного моря.

"Это может существенно снизить эффективность противостояния ударным средствам, таким как Storm Shadow и SCALP-EG, а также другим атакам, например, беспилотников-камикадзе большой дальности", — подчеркнули эксперты.

Кроме того, обозреватели обратили внимание на последующую атаку украинских беспилотных морских катеров (USV). По данным российских источников, дроны USV направлялись в сторону Севастополя, а двое из них попытались зайти в залив Херсонеса, где по ним российский корабль открыл огонь.

В целом комплексные атаки по военным объектам россиян в Крыму представляют собой реализацию планов ВСУ, о которых говорил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Эксперты пришли к выводу, что удары по системам ПВО очень болезненны в силу дороговизны комплексов, а также потому, что теперь российским военачальникам нужно решать задачи по более безопасному размещению средств воздушной обороны.

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"Это последнее нападение является хорошим показателем того, что кампания, описанная Будановым, продолжается", — подытожили аналитики.

Напомним, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук 30 октября заявил, что многие страны обратили внимание на успешные операции, которые проводит Украина с применением морских дронов против Черноморского флота РФ. По его словам, эти беспилотники относительно недорогие, но они имеют достаточно высокую эффективность.