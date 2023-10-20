Капитан не нужен: беспилотный корабль будущего сам запустит воздушные и морские дроны (фото)

В будущем, если концепт будет построен, такой корабль может оперировать сразу 48 боевыми дронами, говорят разработчики.

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На выставке ADEX 2023 южнокорейская компания Hanwha представила концептуальную модель беспилотного военного корабля, который будет запускать различные дроны со своих палуб. Об этом сообщает портал EDR Online.

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Проект получил название "Ghost Commander" и представляет собой гибрид линкора и авианосца водоизмещением 16 000 тонн, длиной 200 метров и максимальной скоростью 25 узлов (46 км/ч). Корпус тримарана (корабль с несколькими корпусами) имеет полностью электрическую силовую установку на водородных топливных элементах. Основная полетная палуба проходит вдоль всего корабля, но есть и две дополнительных, которые используются только для взлетных операций. Меньшие палубы предназначены для небольших беспилотников, а основная — для огромных дронов.

На палубах размещены различные виды беспилотников для атаки или разведки Фото: EDR Online

Лифт на левом борту позволяет опустить приземлившийся БПЛА в ангар, где роботизированная система позволит выполнить автоматические операции по развороту, чтобы подготовить планер к следующей миссии. Еще одна направляющая позволяет вывести на корму для спуска беспилотные субмарины или ударные субмарины.

Корабль сможет оперировать и подводными беспилотниками Фото: EDR Online

Поскольку это концептуальный корабль, многие решения могут измениться, однако в настоящее время взлет с помощью катапульты и посадка на аэрофинишном шасси являются предпочтительным выбором, хотя многое будет зависеть от характеристик БПЛА, отмечают журналисты портала. На корабле размещены шесть разведывательных дронов дальнего действия с конфигурацией, близкой к летающему крылу. В наступательных и оборонительных целях в состав летного отряда корабля будут входить в общей сложности 48 систем VTOL (дронов вертикального запуска и посадки) с барражирующими боеприпасами и противодронными БПЛА.

Всего корабль сможет вместить 48 различных дронов Фото: EDR Online

Авторы проекта пояснили журналистам портала EDR On-Line, что, хотя конечной целью является создание полностью беспилотного решения, промежуточные этапы создания могут включать небольшой экипаж для контроля над судном. Что касается графика, то первый прототип ожидается уже через 10-15 лет. И он может сильно отличаться от модели, представленной на выставке.

Ранее Фокус сообщал, что инженеры представили концепт системы беспилотных кораблей. Концепцию LUSV может использовать все преимущества автономности для снижения затрат на обслуживании и для безопасности экипажа, говорят разработчики.