"Недорогие и эффективные": ЧФ РФ больше не чувствует себя в безопасности в Крыму, — эксперт (видео)

По словам Павла Лакийчука, мировые военные эксперты понимают, что кто-то может применить подобные операции в отношении их стран, поэтому внимательно наблюдают за применением этого нового украинского оружия.

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Внимание многих стран мира привлекли успешные операции, которые проводит Украина с применением морских дронов против Черноморского флота Российской Федерации. За этим наблюдает, в частности, Китай и Иран. Об этом 30 октября заявил военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"Наблюдает внимательно и Китай, и Иран, многие страны с мощными военно-морскими силами. Наблюдают как украинские "несуществующие" военно-морские силы наносят оперативное поражение российскому Черноморскому флоту", — сказал Лакийчук.

Мировые военные эксперты понимают, что кто-то может применить подобные операции в отношении их стран, поэтому внимательно наблюдают за применением этого нового оружия.

Он отметил, что производство таких дронов относительно недорогое, но они имеют достаточно высокую эффективность.

Эксперт отметил, что турецкие производители оружия ранее пытались создать промышленный образец морского беспилотника на экспорт. Но, после изучения опыта Украины сделали выводы, что изготавливать и продавать нужно как раз дроны-камикадзе.

"Поэтому, да, этот опыт изучают во всем мире, меняется стратегия применения морских сил. Именно вследствие этого разрабатываются новые подобные виды оружия", — подытожил Павел Лакийчук.

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Напомним, 15 сентября директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что катера-камикадзе можно фактически назвать продуктом войны, который прекрасно справляется со своими задачами. В то же время у дронов есть свои ограничения, которые создают ряд проблем.