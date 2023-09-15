"Серьезный виток эволюции": Чмут рассказал, заменят ли морские дроны Украине флот

По словам директора фонда "Повернись живим" Тараса Чмута, катеры-камикадзе можно фактически назвать продуктом войны, который прекрасно справляется со своими задачами. В то же время, у дронов есть свои ограничения, которые создают ряд проблем.

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Украинские морские дроны стали серьезным прорывом, ведь после полномасштабного вторжения Украине необходимо было придумать эффективное вооружение, которое способно противодействовать россиянам. О том, смогут ли они потопить весь российский флот рассказал директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, передает издание "Факты" 15 сентября.

По его словам, украинские морские дроны можно фактически назвать продуктом войны. Изначально было несколько инициатив, которые постепенно переросли в компании, которые уже конкурируют между собой и создают эффективные катеры-камикадзе.

После каждой атаки украинская сторона делает выводы, как лучше всего применять морские дроны.

"Каждый раз мы делаем выводы по тактике, технической части, обнаруживаем какие-то проблемы, устраняем их. Условно говоря, каждый месяц, каждые полгода мы эволюционируем в этом процессе. Те изделия, которые у нас были на сентябрь-октябрь прошлого года, и те изделия, которые есть на сентябрь этого года, — это серьезный виток эволюции", — говорится в сообщении.

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Атака с моря. Способны ли украинские дроны-камикадзе выгнать из Черного моря российский флот

Отдельно Тарас Чмут отметил, что российские оккупанты начали бояться атак со стороны Украины, ведь это может произойти незаметно и в любой момент. В качестве примера были приведены удары по кораблям Черноморского флота и другие атаки в Черном море. В связи с этим они начали улучшать свои эшелоны защиты.

При этом, такой вид вооружения не может полноценно заменить морской флот, ведь на кораблях лежат не только задачи огневого поражения.

"Флот — это о возможности переноса силы из одной точки в другую, и ее применения там. Флот — это экономика, геополитика, дипломатия, торговля и три точки, потому что долго можно дописывать", — продолжит Тарас Чмут.

Также украинские морские дроны не смогут полностью потопить и Черноморский флот РФ, ведь у них есть свои ограничения. К примеру, когда катер-камикадзе находится в море в режиме ожидания, то он продолжает потреблять топливо, даже если речь о минимальном количестве. Он не может там находиться месяцами.

Другой проблемой является тот факт, что их довольно легко обнаружить в море, поэтому и не всегда удается успешно атаковать российские военные объекты.

"Проблема в том, что если его обнаруживают на корабле или катере, то из штатного пулеметного или артиллерийского вооружения вследствие не очень большой скорости самого катера уничтожают. Если его обнаруживает авиация, то происходит то же самое. Вертолеты — одна из самых больших угроз для таких катеров. Когда он на воде, и движется, то хорошо заметен из-за следа", — подытожил Тарас Чмут.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что специалисты показали, как работают надводные морские дроны Украины. Такие аппараты развивают скорость в 80 км в час, а их стоимость составляет 250 тысяч долларов.