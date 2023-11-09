РФ не може забезпечити оборону всієї території: ППО перекидають на фронт, – розвідка Британії

На думку британських військових аналітиків, перерозподіл засобів ППО стратегічного призначення показує, що конфлікт в Україні послаблює обороноздатність РФ.

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Після того, як минулого тижня Росія втратила кілька зенітно-ракетних комплексів великої дальності SA-21 (С-400), нові розвідувальні дані показують, що вона змушена перекидати в прифронтові області системи протиповітряної оборони зі своєї периферії. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому у четвер, 9 листопада, Міністерством оборони Великобританії.

За даними відомства, SA-21, які вважаються кращими із ЗРК великої дальності на озброєнні ЗС РФ, здатні вражати цілі на відстані до 400 км.

"Видалення систем, розташованих у стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів Росії, майже напевно послабить російську протиповітряну оборону на її периферії", — йдеться у повідомленні розвідки.

На думку британських військових аналітиків, перерозподіл засобів ППО стратегічного призначення показує, що конфлікт в Україні, розв'язаний Російською Федерацією, чинить сильний тиск на її збройні сили та обмежує її можливості щодо збереження обороноздатності на всій території держави і тим більше у тимчасово окупованих регіонах України.

Ефективність системи ППО Росії – думки експертів

Про те, що росіяни перекидають кошти ППО з Далекого Сходу, стало відомо у жовтні. У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що Російська Федерація намагається перерозподілити ППО на тимчасово окуповані території України, незважаючи на те, що не може захистити власну країну.

Ще до цього стало зрозуміло, що російська ППО безпорадна перед українськими безпілотниками. За словами підполковника ЗСУ у запасі Сергія Грабського, небо над Москвою "нагадує такий собі друшляк", який не може захистити всі стратегічно важливі об'єкти від атак українських дронів. У зв'язку з цим столиця РФ залишається вразливою для таких атак.

У вересні після серії атак по тимчасово окупованому Криму роботу російських систем ППО оцінили аналітики ISW та польські військові експерти.

У звіті американського Інституту вивчення війни йдеться, що у російських військ, зважаючи на все, проблеми з ППО в окупованому Криму, про що свідчить удар ЗСУ по комплексу С-400 "Тріумф".

У незалежному аналізі Defence 24 назвали удари по Севастополю "ганьбою російської ППО". Польські аналітики зазначили, що атака 13 вересня по БДК "Мінськ" та підводному човну "Ростов-на-Дону" стала безперечно іміджевим провалом російської ППО, який підштовхне українські сили до завдання аналогічних ударів.

Нагадаємо, РФ будує нові бази ППО в окупованому Криму. У районі Оленівки, куди вже прилітали ракети по позиціях ППО, ворог збудував три нові позиції. Ймовірно, вони використовуються вночі, бо на знімках немає техніки.

Раніше Фокус писав, як Росія втрачає свій потенціал у захисті неба. Останніми місяцями Росія зазнала безпрецедентних втрат засобів ППО. Аналізуючи їх, військовий оглядач Олександр Коваленко звертає увагу на приємні для України наслідки цього процесу.