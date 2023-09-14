Ганьба російській ППО: польські експерти оцінили ефективність ударів по Севастополю (фото)

Аналітики зазначили, що атака 13 вересня стала безсумнівно іміджевим провалом російської ППО, який підштовхне українські сили до нанесення аналогічних ударів.

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Українські військові для ударів по Севастопольському судноремонтному заводу 13 вересня зовсім не використовували якусь унікальну тактику і невідомі в Росії ракети. Незважаючи на це, росіяни не змогли запобігти атаці, що виставляє в невигідному світлі як системи ППО, які вони використовують, так і саму тактику їх застосування. Про те, чому росіяни не змогли запобігти удару по кораблях Чорноморського флоту йдеться в матеріалі Defence 24.

Польські оглядачі пишуть, що впродовж кількох десятиліть повітряні атаки відбуваються за однією й тією самою схемою — спочатку провокується ППО з метою виявлення бойових позицій, які вона займає, потім оборону нейтралізують, і нарешті завдають повноцінного удару по найважливіших цілях.

Незважаючи на несуттєві відмінності в такій схемі, яку застосовували в тому чи іншому збройному конфлікті останніх років, російські військові, напевно, знали базові принципи і не могли не враховувати це під час організації своєї оборони.

Що сталося в Севастополі

"Вереснева атака на Севастополь переконливо довела, що росіяни нічого не можуть протиставити навіть відносно легким для боротьби крилатим ракетам, незважаючи на те, що знали про можливість атаки", — зазначили експерти.

Вони припустили, що спочатку ЗСУ спровокували російські засоби повітряного захисту, запустивши в бік Криму старі ракети С-200, переобладнані в клас "земля-земля", після чого послідувала атака протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM по радару ППО. І у фінальній стадії було завдано удару ракетами Storm Shadow (або SCALP-EG), які вразили саме ті кораблі, що стояли в доці: підводний човен "Ростов-на-Дону" і десантний корабель "Минск".

Протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM

Росіяни, звісно, хваляться, що їм вдалося збити більшу частину ракет, що підлітали. Але це не скасовує того факту, що щонайменше три ракети влучили в ціль і вразили її впритул", — підкреслили оглядачі.

Низька ефективність протиповітряних систем

Однак проблема для росіян полягає не тільки в тому, що їхню протиповітряну оборону було прорвано, а й у тому, що вони не змогли винести ефективних уроків із попередніх успішних українських атак. Можливо, це пов'язано з тим, що їхні зенітні системи, такі як С-300 і С-400, просто виявляються неефективними проти західної повітряної зброї.

Ракета SCALP-EG

Крім того, у ЗС РФ є проблеми з системами управління, які здатні на ранньому етапі попередити про загрозу, яка наближається, що дає змогу активізувати всі засоби. Але ж російські військові хвалилися наявністю систем раннього попередження.

Єдині засоби, які теоретично можуть протистояти українським атакам — це комплекси малої дальності "Панцир-С1" і "Тор". Однак цілком імовірно, що вони діють не в системі, а повністю автономно — просто стріляють по тому, що бачать самі. Про це і свідчить той факт, що щонайменше три ракети прорвали оборону росіян.

Тактична ракета MGM-140 ATACMS

"Атака на Севастополь, безсумнівно, є іміджевим провалом російської ППО. Успіх підштовхне українців до завдавання аналогічних ударів, тим більше що найближчим часом на їхньому озброєнні з'являться ракети великої дальності MGM-140 ATACMS", — підсумували експерти.

Нагадаємо, Міноборони РФ підтвердило факт завдання шкоди двом об'єктам Чорноморського флоту і повідомило, що кораблі підлягають відновленню, після чого вони мають повернутися до ладу.

Тим часом за даними ресурсу ORYX, йдеться не про пошкодження кораблів, а про їхнє знищення. Зокрема зазначалося, що підводний човен було затоплено, а великий десантний корабель зазнав пошкоджень, після яких його неможливо відновити.