"Бавовна продовжує квітнути": РФ перекидає засоби ППО з Далекого Сходу, — ГУР

Російська Федерація намагається перерозподілити ППО на тимчасово окуповані території України попри те, що не може захистити власну країну, розповіли у відомстві.

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Російська Федерація не має достатньої кількості протиповітряної та протиракетної оборони. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов під час телемарафону.

"Бавовна для окупантів тільки продовжує квітнути", — сказав Андрій Юсов.

З його слів, в окупантів не вистачає засобів протиповітряної оборони, аби захистити територію власної країни, про це можуть свідчити удари по РФ. В результаті чого Росія змушена перекидати засоби ППО з інших напрямків, зокрема з Далекого Сходу.

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Юсов зазначив, що це стає приводом замислитися воєнно-політичному командуванню РФ та самому російському суспільству — чи варто перерозподіляти ППО на тимчасово окуповані території України та витрачати ресурси на війну проти мирного населення замість того, щоб захистити власну країну.

Він додав, що демілітаризація Росії продовжуватиметься до того моменту, поки не припиниться російська військова агресія.

Нагадаємо, 2 жовтня у Центрі національного спротиву повідомили, що військові Російської Федерації почали перекидати засоби протиповітряної оборони до тимчасово окупованого Сімферополя. Також ворог облаштовує нові фортифікаційні споруди в Криму — так звані "зуби дракона". За інформацією партизанського руху "АТЕШ" ворог будує оборонні лінії біля Феодосії та фортифікації з боку Батального.

1 жовтня чотири безпілотні літальні апарати атакували Смоленський авіаційний завод у Російській Федерації. За даними ГУР МОУ, три з чотирьох дронів влучили в ціль та завдали значних пошкоджень російському підприємству. У результаті чого було зірвано виробництво ракет Х-59 різних модифікацій класу "повітря-поверхня".