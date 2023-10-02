Українські дрони UJ-22 атакували Смоленський авіазавод: деталі та наслідки вибухів (відео)

У Росії запевняють, що збили всі дрони засобами ППО і РЕБ, але в ГУР заявили про серйозні пошкодження, які зірвали виробництво ракет Х-59.

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Смоленський авіаційний завод у Росії 1 жовтня атакували чотири безпілотники, нібито, UJ-22 Airborne виробництва української компанії "Укрджет". Подробиці написало російське медіа Baza.

Атака на авіазавод у Смоленську

За даними ЗМІ, з боку України запустили чотири ударні дрони, і щонайменше три з них були націлені на авіазавод у Смоленську. Один з апаратів збили в повітрі сили ППО, інші придушили засобами радіоелектронної боротьби, але кілька з них вибухнули під час падіння. Shot запевняє, що дронів було п'ять, і два з них впали в лісосмузі під Смоленськом.

Осколки пошкодили дах одного з цехів, а також упали на злітно-посадкову смугу (ЗПС) аеродрому Північний. Медіа Mash пише, що один із БПЛА впав на бетонний майданчик біля цеху № 63, ще два детонували поруч із цехом № 55, їхні уламки й закинуло на ЗПС. Російські ЗМІ запевняють, що ні аеродром, ні обладнання заводу не зазнали значних пошкоджень.

Mash додало, що частини четвертого безпілотника влучили в балкони дев'ятиповерхового житлового будинку неподалік від Смоленського авіазаводу і вибили скло в торгово-розважальному центрі "Кутузов". Люди внаслідок події не постраждали.

Місцевим жителям вдалося зняти на відео дрони в момент їх ураження. Автор одного з роликів замислився, куди ж летів безпілотник, і звернув увагу, що він різко почав втрачати висоту, імовірно, в той момент росіяни придушили апарат засобами РЕБ.

"У нього що, енергія закінчується? Ой, він упав. Буде якийсь бабах чи він просто впав?" — розмірковував уголос чоловік, і у відповідь йому прогримів вибух.

Інші очевидці оприлюднили Shot відео їхньої лісосмуги, куди вимушено приземлився щонайменше один із БПЛА. Судячи з уламків, аварії зазнав досить великий дрон літакового типу. Такий же зображений під час польоту на відеоролику, опублікованому Mash — наприкінці він упав серед дерев і вибухнув.

2 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило, що бойові дрони завдали удару по Смоленському авіаційному заводу. За даними відомства, три з чотирьох БПЛА влучили в ціль, завдали значних пошкоджень російському підприємству, чим зірвали виробництво ракет Х-59 різних модифікацій класу "повітря-поверхня". Вони можуть летіти на відстань до 280 км, і російські війська часто застосовують їх для атаки військових і цивільних об'єктів на території України.

"Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області", — наголосили в ГУР.

Смоленський авіаційний завод постраждав від атак дронів

Що відомо про UJ-22 Airborne

В Україні дійсно розробили бойовий безпілотник під назвою UJ-22 Airborne, компанія "Укрджет" уперше представила його на міжнародній виставці озброєння "Зброя та безпека-2021".

На офіційному сайті виробника зазначено, що цей багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс здатний літати в будь-яку погоду як удень, так і вночі, а також під впливом засобів РЕБ. Спочатку дрон пропонували використовувати для пошуково-рятувальних операцій і розвідки, зокрема військової, але на виставці 2021 року представники "Укрджету" розповіли й про ударне застосування.

UJ-22 Airborne озброюється некерованими авіабомбами, щоб знищувати бронетехніку і живу силу, завдяки вдосконаленій системі скидання атакувати противника можна 82-мм мінами, прицілюючись за допомогою оптико-електронної станції. Керування здійснюється в кількох режимах: ручному, напівавтоматичному та автоматичному, сигнали передаються зашифрованим каналом. Станцію для операторів можна обладнати в автомобілі-всюдиході для більшої мобільності на полі бою.

В Україні виробляють ударні дрони UJ-22 Airborne Фото: З відкритих джерел

Характеристики UJ-22 Airborne

радіус дії з передаванням даних у режимі реального часу — 100 км;

максимальний радіус дії (в автономному режимі) — 800 км;

крейсерська швидкість — 120 км/год;

максимальна швидкість — 160 км/год;

мінімальна швидкість — 90 км/год;

мінімальна висота польоту — 50 м;

максимальна висота польоту — 6 км;

максимальна тривалість польоту — 7 год;

діапазон робочих температур — від -40 до +50 °С;

вага корисного навантаження — до 20 кг;

середній час розгортання — 10 хв;

середній час згортання комплексу для транспортування — 5 хв;

середній час підготовки БПЛА до повторного пуску — 3 хв;

екіпаж для управління — 4 людини.

Український безпілотник UJ-22 Airborne

Раніше з'явилася інформація, що безпілотники UJ-22 Airborne атакували Москву в травні 2023 року. Тоді Міноборони РФ заявило про придушення трьох БПЛА засобами РЕБ і знищення ще п'яти ЗРПК "Панцир-С1".