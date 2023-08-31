Над Брянськом "помітили" український дрон UJ-22 Airborne: чим він небезпечний для росіян (відео)
БПЛА здатний вражати цілі на відстані до 800 кілометрів, а керувати ним можна в трьох режимах, що розширює його функціонал.
У четвер, 31 серпня, у Брянську область залетіли три безпілотні літальні апарати, в одному з яких росіяни впізнали український дрон UJ-22. Про це написало російське медіа SHOT.
"Жителі Брянська помітили в небі третій безпілотник, схожий на дрон-камікадзе UJ-22. Така сама модель у червні врізалася в офісну будівлю у Воронежі", — йдеться в повідомленні.
Що відомо про український дрон UJ-22
Це багатоцільовий ударний апарат виробництва "Укрджет". Уперше його представили на міжнародній виставці озброєння "Зброя та безпека-2021".
БПЛА здатний вражати цілі на відстані до 800 кілометрів. Несе на своєму борту некеровані авіабомби для ураження живої сили противника і бронетехніки. До речі, розробники допрацювали систему скидання, і тепер з нього можна скидати 82-мм міни. Крім мін, новинка здатна мати фотоапарат і оптико-електронну станцію.
Керування дроном здійснюється в декількох режимах: ручному, напівавтоматичному та автоматичному. Зв'язок між пунктом управління і безпілотним літальним апаратом здійснюється зашифрованим каналом.
Технічні характеристики безпілотника UJ-22
- максимальна злітна вага — 85 кг;
- загальна довжина — 3300 мм;
- розмах крил — 4600 мм;
- практична стеля — 6000 м;
- максимальний польотний час — 14 год;
- швидкість максимальна / крейсерська — 200/140 км/год;
- двигун — бензиновий двотактний;
- вага корисного навантаження — 20 кг.
Нагадаємо, в ніч на 30 серпня сталася наймасштабніша атака БПЛА в РФ. За кілька годин безпілотним літальним апаратам у різних куточках Росії вдалося вдарити по аеропорту, заводу з виробництва мікроелектроніки, а також по перегінному трубопроводу. Серед інших міст тоді постраждав і Брянськ.
А 9 червня дрон-камікадзе протаранив житловий будинок у Воронежі. Унаслідок вибуху БПЛА постраждали щонайменше троє людей і було пошкоджено десять поверхів житлового будинку, у будинку навпроти почалася пожежа.