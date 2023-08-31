Над Брянском "заметили" украинский дрон UJ-22 Airborne: чем он опасен для россиян (видео)
БПЛА способен поражать цели на расстоянии до 800 километров, а управлять им можно в трех режимах, что расширяет его функционал.
В четверг, 31 августа, в Брянскую область залетели три беспилотных летательных аппарата, в одном из которых россияне узнали украинский дрон UJ-22. Об этом написало российское медиа SHOT.
"Жители Брянска заметили в небе третий беспилотник, похожий на дрон-камикадзе UJ-22. Такая же модель в июне врезалась в офисное здание в Воронеже", — говорится в сообщении.
Что известно об украинском дроне UJ-22
Это многоцелевой ударный аппарат производства "Укрджет". Впервые его представили на международной выставке вооружения "Зброя та безпека-2021".
БПЛА способен поражать цели на расстоянии до 800 километров. Несет на своем борту неуправляемые авиабомбы для поражения живой силы противника и бронетехники. К слову, разработчики доработали систему сброса, и теперь с него можно сбрасывать 82-мм мины. Помимо мин, новинка способна иметь фотоаппарата и оптико-электронную станцию.
Управление дроном осуществляется в нескольких режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Связь между пунктом управления и беспилотным летательным аппаратом осуществляется по зашифрованному каналу.
Технические характеристики беспилотника UJ-22
- максимальный взлетный вес — 85 кг;
- общая длина — 3300 мм;
- размах крыльев — 4600 мм;
- практический потолок — 6000 м;
- максимальное полетное время — 14 ч;
- скорость максимальная / крейсерская — 200/140 км/ч;
- двигатель — бензиновый двухтактный;
- вес полезной нагрузки — 20 кг.
Напомним, в ночь на 30 августа произошла самая масштабная атака БПЛА в РФ. За несколько часов беспилотным летательным аппаратам в разных уголках России удалось ударить по аэропорту, заводу по производству микроэлектроники, а также по перегонному трубопроводу. В числе прочих городов тогда пострадал и Брянск.
А 9 июня дрон-камикадзе протаранил жилой дом в Воронеже. В результате взрыва БПЛА пострадали как минимум три человека и были повреждены десять этажей жилого здания, в доме напротив начался пожар.