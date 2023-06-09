"Заглушили РЭБом": дрон-камикадзе протаранил жилой дом в Воронеже (фото, видео)

Россияне называют несколько возможных целей атаки БПЛА, среди них аэродром "Балтимор", авиационный завод и здание ФСБ.

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Дрон-камикадзе врезался в жилой дом в Воронеже утром 9 июня. Российские медиа сообщают подробности и делятся кадрами с места происшествия, Фокус собрал самую важную информацию.

Место и последствия удара БПЛА в Воронеже

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram, беспилотник упал на здание на улице Белинского. Shot пишет, что место падения находится в 40 м от православного храма. Mash добавило: рядом находятся и другие гражданские объекты Воронежский государственный университет, Ильинская церковь и Управление ветеринарии региона.

Фото: Скриншот

По данным Shot, в результате взрыва БПЛА пострадали как минимум два человека и повреждены десять этажей жилого здания, в доме напротив начался пожар. Позже губернатор Гусев сообщил о трех пострадавших, на которых упали осколки стекла, раненные отделались порезами рук и отказались от госпитализации. На фото с места можно заметить выбитые стекла, двери и опаленный фасад. Как пишет Mash, жителей эвакуировали, на месте работают восемь расчетов МЧС.

Куда летел дроны: версии россиян

Как пишет Telegram-канал Baza, российские спецслужбы рассматривают несколько вариантов целей, которые должен был поразить беспилотник. Одной из самых вероятных считают аэродром "Балтимор", расположенный всего в 4,5 км от места падения, в 3,5 км также находится авиационный завод. Кроме того, БПЛА мог лететь к зданию управления ФСБ, которое находится всего в 300 м от поврежденного дома.

Крупный российский Telegram-канал "112" уверяет, что система ПВО сбила беспилотник над Воронежем, жилой дом поразили осколки упавшего аппарата. Shot же сообщает со ссылкой на свои источники, будто дрон летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского и сбился с курса, когда россияне попытались заглушить его средствами РЭБ.

В сети также появились кадры беспилотника, снятые жителями Воронежа перед взрывом. Shot обратил внимание на отличительные характеристики аппарата: серый цвет корпуса, размах крыльев 1,5 м, высота полета около 200 м над землей. Mash предполагает, что здание в Воронеже протаранил ударный дрон модели UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет". Shot отмечает, что рядом с местом происшествия россияне находят металлические шарики, которыми мог быть начинен БПЛА.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент в Воронеже. По его словам, Кремль считает произошедшее атакой Украины на гражданскую инфраструктуру России.

"Мы видели сообщения, что он был сбит, и попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы. Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Поэтому эта деятельность киевского режима продолжается. Мы продолжаем с ней борьбу и продолжаем СВО", — заявил Дмитрий Песков.

30 мая дроны массово атаковали Москву и Московскую область. Три из них врезались в жилые дома, хотя и не нанесли значительных повреждений, как уверяют российские власти.

Тогда военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что дроны протаранили жилые дома в Москве, поскольку их сбили с курса российские средства РЭБ. Таким образом военные подвергли риску жизни гражданских.