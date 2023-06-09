"Заглушили РЕБом": дрон-камікадзе протаранив житловий будинок у Воронежі (фото, відео)

Росіяни називають кілька можливих цілей атаки БПЛА: аеродром "Балтімор", авіаційний завод та будівля ФСБ.

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Дрон-камікадзе врізався у житловий будинок у Воронежі вранці 9 червня. Російські медіа повідомляють подробиці та діляться кадрами з місця події, Фокус зібрав найважливішу інформацію.

Місце та наслідки удару БПЛА у Воронежі

Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram, безпілотник упав на будівлю на вулиці Бєлінського. Shot пише, що місце падіння знаходиться за 40 м від православного храму. Видання Mash додало: поруч знаходяться й інші цивільні об'єкти: Воронезький державний університет, Іллінська церква та Управління ветеринарії регіону.

Вулиця Бєлінського у Воронежі, де впав БПЛА Фото: Скриншот

За даними Shot, внаслідок вибуху БПЛА постраждали як мінімум дві людини та пошкоджено десять поверхів житлової будівлі, в будинку навпроти зайнялася пожежа. Пізніше губернатор Гусєв повідомив про трьох постраждалих, на яких впали уламки скла, поранені відмовилися від госпіталізації. На фото з місця подій можна помітити вибите скло, двері та обпалений фасад. Мешканців евакуювали, на місці працюють вісім розрахунків МНС.

Куди летів дрон: версії росіян

Як пише telegram-канал Baza, російські спецслужби розглядають кілька варіантів цілей, які мав вразити безпілотник. Однією з найімовірніших вважають аеродром "Балтімор", розташований за 4,5 км від місця падіння, а за 3,5 км знаходиться авіаційний завод. Крім того, БПЛА міг летіти до будівлі управління ФСБ, яка знаходиться лише за 300 м від пошкодженого будинку.

Російський telegram-канал "112" запевняє, що система ППО збила безпілотник над Воронежем, житловий будинок вразили уламки апарату, що впав. Shot повідомляє посилаючись на свої джерела, ніби дрон летів у бік авіаційного заводу, що на вулиці Ціолковського і збився з курсу, коли росіяни спробували заглушити його засобами РЕБ.

У мережі також з'явилися кадри безпілотника, які зняли жителі Воронежа перед вибухом. Shot звернув увагу на відмінні характеристики апарату: сірий колір корпусу, розмах крил 1,5 м, висота польоту близько 200 м над землею. Mash припускає, що будівлю у Воронежі протаранив ударний дрон моделі UJ-22 Airborne виробництва української компанії "Укрджет". Shot зазначає, що поряд із місцем події росіяни знаходять металеві кульки, якими міг бути начинений БПЛА.

Реакція Кремля

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував інцидент у Воронежі. За його словами, Кремль вважає те, що сталося, атакою України на цивільну інфраструктуру Росії.

"Ми бачили повідомлення, що його було збито, і влучив уже збитий безпілотник. Деталі уточнюються, працюють спеціальні служби. Київський режим продовжує атакувати об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки. Тому ця діяльність київського режиму триває. Ми продовжуємо з нею боротьбу і продовжуємо СВО", — заявив Пєсков.

30 травня дрони масово атакували Москву та Московську область. Три з них врізалися в житлові будинки, хоча й не завдали значних пошкоджень, як запевняє російська влада.

Тоді військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко припустив, що дрони протаранили житлові будинки в Москві, оскільки їх збили з курсу російські засоби РЕБ.