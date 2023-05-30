Атака дронів на Москву: росЗМІ повідомляють про вибухи, пошкоджено багатоповерхівки (фото, відео)

За даними журналістів, БПЛА атакували дві багатоповерхівки у Москві, а потужні вибухи також прогриміли у Підмосков'ї. Стверджується, що силам ППО за ранок вдалося нібито збити 10 безпілотників.

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В одному із житлових будинків у Новомосковському окрузі Москви стався вибух. Про це 30 травня повідомляє російський Telegram-канал Shot.

Згідно з інформацією росЗМІ, інцидент стався на вулиці Атласова. Потужний вибух пролунав із квартири, розташованої на 25-му поверсі. На фотографіях з місця події видно пошкоджений балкон. За даними Shot, у кількох квартирах було вибито шибки.

Екстрені служби прибули на місце події. Територія навколо будівлі була оточена співробітниками ФСБ. За даними російських журналістів, причиною вибуху міг бути безпілотник, який залетів до будинку. Пізніше у мережі почали публікувати відео з уламком БПЛА біля будинку на вулиці Атласова.

За даними російського медіа, у квартирі на 25 поверсі в момент вибуху перебувала родина із 5-річною дитиною. Вони покинули квартиру до приїзду пожежників. Внаслідок вибуху плита перекриття отримала пошкодження.

Приблизно за годину російське медіа повідомило, що ще один безпілотник врізався у житловий будинок у Москві на вулиці Профспілковій. За попередньою інформацією, БПЛА врізався у вікно квартири на 16 поверсі, мешканців евакуювали.

Про постраждалих москвичів не повідомляється.

З посиланням на свої джерела журналісти заявили, що БПЛА, який врізався в багатоповерхівку на Профспілковій, ніс на собі кумулятивний заряд КЗ-6. Він залетів у квартиру на 16-му поверсі разом із частиною БПЛА, але не вибухнув.

Робота ППО в Москві та Підмосков'ї

Вранці 30 травня очевидці повідомляли про звуки вибухів у Підмосков'ї та роботу ППО. Їх було чути у багатьох населених пунктах, зокрема в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи, а також у столиці Росії Москві, пише Baza.

За даними росЗМІ, силам ППО ЗС РФ вдалося збити близько 10 дронів. За словами мера Москви Сергія Собяніна, ніхто серйозно не постраждав.

"Сьогодні рано вранці внаслідок атаки БПЛА у кількох будинках сталися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста знаходяться на місцях пригод. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. На цей момент ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати неперевірену інформацію", — повідомив Собянін.

Нагадаємо, 30 травня голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за останню добу росіяни атакували українську столицю тричі. Окупанти запускали дрони-камікадзе Shahed з кількох напрямків. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва.

Також нагадаємо, що внаслідок атаки дронів-камікадзе Shahed у ніч проти 30 травня у столиці почалися пожежі. У КМВА опублікували кадри загорянь у Дарницькому та Голосіївському районах столиці.