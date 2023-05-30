Знищено понад 20 БПЛА: з'явилися нові деталі масованої атаки на Київ (фото)

Противник здійснював пуски дронів-камікадзе Shahed з кількох напрямків. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва.

Related video

Атака російських безпілотників на Київ у ніч проти 30 травня стала вже 17-ою за рахунком з початку місяця. Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повідомляється, що за останню добу росіяни атакували українську столицю тричі.

"При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної агресор застосував виключно БпЛА", — сказано в повідомленні.

За словами Попка, атака була масовою з різних боків. За попередніми даними, сили ППО збили понад 20 ворожих безпілотників.

"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва", — зазначили в КМВА.

Сергій Попко розповів, у яких районах столиці виявлено пошкодження, завдано шкоди:

У Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло загоряння на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо одна людина загинула, троє травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи людей під можливими завалами.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків спалахнув приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону.

У Подільському – на нежитлову забудову.

У Святошинському районі уламки впали на територію одного із підприємств.

"На всіх місцях працюють екстрені служби. Дані оперативної інформації потерпілих та руйнувань оновлюються та уточнюються постійно", — зазначили в КМВА.

Крім того, у КМВА показали кадри із пошкодженими автомобілями у Дарницькому районі.

Внаслідок падіння уламків пошкодження отримали автомобілі

До цього підсумки ворожої атаки підбив мер Києва Віталій Кличко. Він підтвердив, що вибухи пролунали у багатьох районах столиці. Внаслідок атаки загинула одна людина.

"Внаслідок падіння уламків сталися пожежі у двох приватних будинках Дарницького району. У Печерському районі — горіли три автомобілі", — заявив Кличко.

За його словами, у Голосіївському районі було пошкоджено ще один житловий багатоквартирний будинок.

"Загалом у Голосіївському районі госпіталізували 4 постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці", — заявив Кличко.

Зазначимо, що місцеві мешканці поділилися новими кадрами пожежі у багатоповерхівці.

У мережі з'явилися нові кадри із Голосіївського району Києва

У Подільському районі, як розповів мер Києва, зафіксували спалах у житловому будинку, проте інформації про постраждалих не було. Були вибухи у Святошинському районі.

Нагадаємо, що внаслідок атаки дронів-камікадзе Shahed, які запустила у бік Києва російська армія, у ніч проти 30 травня у столиці почалися пожежі. У КМВА поділилися кадрами пожежі у Дарницькому та Голосіївському районах столиці.