Москву атакував український дрон UJ-22 Airborne, – росЗМІ (фото, відео)

За словами російських чиновників, ударний дрон виробництва компанії "Укрджет" можна лише знищити, його не беруть засобb радіоелектронної боротьби. Столицю РФ атакували понад 30 безпілотників, підрахували журналісти.

Related video

Одним із безпілотників, який атакував Москву вранці 30 травня, був український ударний дрон UJ-22 Airborne. Про це повідомило 30 травня джерело російського медіа Shot.

Багатоцільовий ударний апарат виробництва "Укрджет" здатний уражати цілі на відстані до 800 кілометрів, додало видання.

"Такий безпілотник підіймає близько 15-20 кілограмів (вибухівки). Це 30 гранат F1 або 4 постріли від РПГ-7. Той, що на відео, незабаром збили", — зазначив співрозмовник.

Крім цього, UJ-22 Airborne у лютому вже знаходили біля газової компресорної станції "Газпрому" під Коломною. Як вказує медіа, він різко втратив висоту, зачепився за дерева, пошкодив крило і впав.

За даними Shot, російську столицю атакували 32 дронами, при цьому 19 нібито знищили на підльоті біля Рубльовки, Красногірського та Істринського районів, Нової Москви, Апрелівки та Власихи.

Близько 10 дронів зачепилися за дерева та впали, а три потрапили до житлових будинків на Ленінському проспекті, Профспілковій вулиці та вулиці Атласова, повідомили джерела.

Глава АНО "ЦРТТ" Олексій Рогозін, син ексголови Роскосмосу Дмитра Рогозіна, заявив, що ці безпілотники оснащені двигуном внутрішнього згоряння. Їхня дальність польоту — від 400 до 1000 кілометрів.

"Вартість одного дрону становить 30-200 тисяч доларів. Радіоелектронні способи боротьби з такими безпілотниками неефективні, їх можна лише збити", — зазначив Рогозін-молодший.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ніхто з мешканців пошкоджених будинків серйозно не постраждав. До лікарів звернулися двоє людей, але госпіталізація нікому не знадобилася. На місцях вибухів продовжують працювати екстрені служби та кілька бригад швидкої допомоги, зазначив чиновник.

Вибух також чули у Новомосковському окрузі Москви з квартири на 25-му поверсі. Російські пропагандисти повідомляли про удари безпілотником, а біля будинку пізніше знайшли його уламки.

Російські окупанти за останню добу атакували Київ тричі. ЗС РФ задіяли дрони та балістичні ракети.