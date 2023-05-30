Москву атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne, – росСМИ (фото, видео)

По словам российских чиновников, ударный дрон производства компании "Укрджет" можно только уничтожить, его не берут средства радиоэлектронной борьбы. Столицу РФ атаковали более 30 беспилотников, подсчитали журналисты.

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Одним из беспилотников, который атаковал Москву утром 30 мая, оказался украинский ударный дрон UJ-22 Airborne. Об этом сообщил 30 мая источник российского медиа Shot.

Многоцелевой ударный аппарат производства "Укрджет" способен поражать цели на расстоянии до 800 километров, добавило издание.

"Такой беспилотник поднимает порядка 15-20 килограммов (взрывчатки). Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7. Тот, что на видео, был вскоре сбит", — указал собеседник.

Кроме этого, UJ-22 Airborne в феврале уже находили у газовой компрессорной станции "Газпрома" под Коломной. Как указывает медиа, тогда он резко потерял высоту, зацепился за деревья, повредил крыло и упал.

По данным Shot, российскую столицу атаковали 32 дронами, при этом 19 якобы уничтожили на подлете — возле Рублевки, Красногорского и Истринского районов, Новой Москвы, Апрелевки и Власихи.

Около 10 зацепились за деревья и упали, а три попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова, сообщили источники.

Глава АНО "ЦРТТ" Алексей Рогозин, сын экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, заявил, что используемые для удара беспилотники оснащены двигателем внутреннего сгорания. Их дальность полета — от 400 до 1000 километров.

"Стоимость одного дрона составляет 30-200 тысяч долларов. Радиоэлектронные способы борьбы с такими беспилотниками неэффективны, их можно только сбить", — отметил Рогозин-младший.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никто из жителей поврежденных домов серьезно не пострадал. К докторам обратились два человека, но госпитализация никому не потребовалась. На местах взрывов продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи, отметил чиновник.

Взрыв также слышали в Новомосковском округе Москвы из квартиры на 25-м этаже. Российские пропагандисты сообщали об ударах беспилотником, а возле дома позже нашли его обломки.

Российские оккупанты за последние сутки атаковали Киев три раза. ВС РФ задействовали дроны и баллистические ракеты.