У МО РФ заявили про перехоплення 7 балістичних ракет "Грім-2", які Україна по них не запускала

"Збивати" українські ракети росіяни почали ще від березня 2023 року. Водночас публічно оголошено, що роботи по проєкту "Грім-2" в Україні виконано лише на 75%.

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На тлі повідомлень про успішну роботу української ППО про перехоплення російських балістичних ракет системою Patriot, в Росії теж вирішили похвалитися здобутками своїх протиповітряних оборонців. В Міноборони РФ заявили, що з легкістю збивають українські балістичні ракети "Грім-2". Про це пише Defense Express.

"Міноборони РФ продовжує генерувати "новини" про "успішне перехоплення засобами ППО" балістичних ракет оперативно-тактичного рівня "Грім-2". При цьому не однієї, а одразу двох у поки окупованому Криму поблизу Джанкою і це перший випадок, коли у РФ вирішили не дрібнитись, бо до цього "збивали" максимум по одній", — пише видання.

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Зазначається, що "збивати" українські ракети росіяни почали ще від березня цього року, і вже мають у копілці 7 ракет — 30 березня, 9 та 23 квітня, 7 та 26 травня по одній, а 1 жовтня, вже одразу дві.

Водночас публічно оголошено, що роботи по проєкту "Грім-2" виконані лише на 75% станом на червень 2023 року і на його завершення потрібні — 0,5 млрд доларів.

"Тобто, якщо брати цю інформацію, як відправну — що саме збивають у РФ залишається невідомим", — пише видання.

Також у Defense Express пишуть, що залишається під питанням, чи можуть ЗС РФ взагалі збивати балістичні ракети, бо необхідно мати зенітну ракету з кінетичним перехопленням цілі.

В РФ як протиракети для С-400 використовується 9М96Е2 (9М96Е/ДМ), для якої задекларовано перехоплення балістичних цілей на дальності 30 км та на висоті до 25 км. Іноді цей аспект у Росії просто обходять фразою "максимально близький підрив".

Досвід США із ЗРК Patriot PAC 2 вже довів те, що перехоплення близьким підривом й навіть збільшення розмірів уражаючих елементів не дозволяє надійно перехоплювати балістичні ракети. Зокрема для Patriot PAC 2 це гарантувалось на рівні 0,8-0,95 відповідно до результатів полігонних випробувань.

"Питання що саме, а головне й чим саме у РФ перехоплюють балістичні цілі залишається під питанням", — коментують заяви Міноборони РФ у Defense Express.

Нагадаємо, що українська розробка — підводний дрон "Марічка" успішно пройшов випробування. БпЛА можна застосовувати для ураження мостів, кораблів, берегових укріплень і підводних човнів окупантів.

Також раніше повідомлялося, що у Чернігівській області двоє чоловіків поцупили ЗРК "Тор" росіян та боєприпаси і зберігали все це в гаражі.