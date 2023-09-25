Хотіли оглянути "трофей": український БпЛА знищив керівництво авіаполку ЗС РФ у Курську, — ЗМІ

Внаслідок атаки поранення отримали та загинули 5 керівників винищувального авіаполку. Російська влада офіційно не повідомляла про загиблих чи поранених внаслідок атаки БпЛА на авіабазу.

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У неділю 24 вересня пролунала серія вибухів у Курську, зокрема безпілотник атакував будівлю ФСБ та нафтопереробний завод в районі аеродрому Халіно. В ГУР Міноборони повідомляють, що на аеродромі "Халіно" в Курській області безпілотник підірвав керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова, пише "Бабель".

За інформацією видання поранення отримали або були ліквідовані:

командир 14-го авіаполку ЗС РФ;

один із заступників командира;

кілька офіцерів-авіаторів;

працівники аеродрому

представник військової контррозвідки ФСБ.

Зараз розвідка уточнює дані щодо їхнього стану.

LIGA.net з посиланням на свої джерела у розвідці пише, що на озброєнні авіаполку перебувають літаки Су-30СМ.

За словами співрозмовника видання з ГУР, потужний вибух стався безпосередньо на злітно-посадковій смузі. Після цього з місця події вивозили вбитих та поранених.

Український БпЛА нібито перехопили російські РЕБ поряд з аеродромом, і далі безпілотник був "безпечно приземлений" на злітно-посадкову смугу.

"Для його огляду та подальшої фотографії прибуло керівництво авіаполку та офіцери ФСБ. Коли "поважна" делегація спробувала оглянути "трофейний" БпЛА, відбулася детонація боєприпасу", – розповіло джерело про спецоперацію ГУР.

Нагадаємо, що БпЛА атакували Курськ. Внаслідок атаки в Халіно загинули солдати ЗС РФ. Міноборони РФ відзвітувало про збиття дрона, але один з проросійських Telegram-каналів висловив співчуття через удар по аеродрому Халіно.

Раніше повідомлялося, що 24 вересня безпілотники атакували Курськ у день міста. Місцева влада заявила про влучання БпЛА в адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Через атаку нібито дах будівлі зазнав незначних пошкоджень.