БПЛА атакували Курськ: солдати ЗС РФ загинули після удару по авіадрому Халіно, — соцмережі

Російська влада офіційно не повідомляла про загиблих чи поранених внаслідок атаки БПЛА на авіабазу. Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиття дрона, але один з проросійських Telegram-каналів висловив співчуття через удар по аеродрому Халіно.

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У неділю 24 вересня пролунала серія вибухів у Курську, зокрема БПЛА атакував будівлю ФСБ та нафтопереробний завод біля аеродрому Халіно. Міністерство оборони Російської Федерації звинуватило Україну в атаці дронів. Про це повідомили в пресслужбі оборонного відомства у Telegram.

"24 вересня близько 20:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що російська система протиповітряної оборони нібито знищила безпілотний літальний апарат над Курською та Брянською областями.

Офіційно російська влада не надала інформацію про постраждалих внаслідок атаки дронів. Проте російський Telegram-канал Fighterbomber висловив свої співчуття через події у Халіно.

"Щось треба написати про Халіно. Важко тут щось писати. Мої співчуття, брати… Будемо жити", — йшлося в повідомленні.

Пізніше канал заявив, що на безпілотники нібито поставили самоліквідатори, які спрацьовують за таймером або вибухають за сигналами з датчиків, в результаті нібито під час огляду дрона відбувається підрив бойової частини.

Крім цього, місцевий Telegram-канал "Типовий Курськ" з посиланням на військові пабліки повідомив про загиблих військових РФ внаслідок атаки БПЛА на авіабазу.

Нагадаємо, 24 вересня безпілотники атакували Курськ у день міста. Місцева влада заявила про влучання БПЛА в адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Через атаку нібито дах будівлі зазнав незначних пошкоджень. Проте українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомили про влучання БПЛА в будівлю ФСБ. Пізніше відбулася друга атака БПЛА, в результаті якої сталася пожежа. Українські ЗМІ з посиланням на ГУР заявили про влучання в нафтопереробний завод біля курського аеродрому.