БПЛА атаковали Курск: солдаты ВС РФ погибли после удара по авиадрому Халино, — соцсети

Российские власти официально не сообщали о погибших или раненых в результате атаки БПЛА на авиабазу. Минобороны РФ отчиталось о якобы уничтожении дрона, но один из пророссийских Telegram-каналов выразил соболезнования из-за удара по аэродрому Халино.

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В воскресенье 24 сентября прогремела серия взрывов в Курске, в частности БПЛА атаковал здание ФСБ и нефтеперерабатывающий завод возле аэродрома Халино. Министерство обороны Российской Федерации обвинило Украину в атаке дронов. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства в Telegram.

"24 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорилось в сообщении.

Отметили, что российская система противовоздушной обороны якобы уничтожила беспилотный летательный аппарат над Курской и Брянской областями.

Официально российские власти не предоставили информацию о пострадавших в результате атаки дронов. Однако российский Telegram-канал Fighterbomber выразил свои соболезнования из-за событий в Халино.

"Что-то надо написать о Халино. Трудно здесь что-то писать. Мои соболезнования, братья... Будем жить", — говорилось в сообщении.

Позже канал заявил, что на беспилотники якобы поставили самоликвидаторы, которые срабатывают по таймеру или взрываются по сигналам с датчиков, в результате якобы при осмотре дрона происходит подрыв боевой части.

Кроме этого, местный Telegram-канал "Типичный Курск" со ссылкой на военные паблики сообщил о погибших военных РФ в результате атаки БПЛА на авиабазу.

Напомним, 24 сентября беспилотники атаковали Курск в день города. Местные власти заявили о попадании БПЛА в административное здание в Центральном округе. Из-за атаки якобы крыша здания получила незначительные повреждения. Однако украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили о попадании БПЛА в здание ФСБ. Позже произошла вторая атака БПЛА, в результате которой произошел пожар. Украинские СМИ со ссылкой на ГУР заявили о попадании в нефтеперерабатывающий завод возле курского аэродрома.