Атака беспилотника в Курске: произошло попадание в здание ФСБ, — СМИ (видео)

Местные власти утверждают, что есть незначительные повреждения, зато источники в ГУР сообщают о прямом попадании.

Related video

Украинский беспилотник атаковал административное сооружение в Курске. Произошло попадание в здание ФСБ в городе. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны.

Прямое попадание в здание

Как пишет издание, произошло прямое попадание в здание российской ФСБ.

"Российские чиновники сообщают, что в результате атаки якобы "незначительно пострадала крыша". Но, очевидно, что это не так. Там прямое попадание", — рассказал собеседник.

Пока официальных комментариев в ГУР Минобороны по поводу попаданий в здание ФСБ в Курске не предоставляли.

Что известно об атаке по Курску

В чатах местные жители пишут, что под удар попало "здание на Добролюбова". На улице Добролюбова в Курске расположено областное управление ФСБ.

Российский телеграм-канал "Рыбарь" предполагает, что речь идет о здании администрации Центрального района Курска.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 24 сентября сообщал о взрыве в городе.

"В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша", — утверждает губернатор.

Напомним, что украинские войска освободили Клещеевку и в дальнейшем движутся вперед, выбивая российских захватчиков с позиций. В наступлении были бойцы ГУР Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Генштабе подтвердили успехи ВСУ в районе Вербового на Запорожье. Силы обороны в результате эффективных действий закрепляются на занятых рубежах.