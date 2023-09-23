Освобождение Клещиевки: в ГУР показали видео боев в Донецкой области

Воины 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины и в дальнейшем продолжают движение вперед в районе Бахмута.

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Украинские войска освободили Клещиевку и продолжают двигаться вперед, выбивая российских захватчиков с позиций. Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram опубликовало видео боев.

В ведомстве указали, что их бойцы участвовали в наступлении. Храбрые воины 4 службы ГУР и в дальнейшем продолжают движение вперед.

"Освобождаем родную землю!" — говорится в заметке.

Битва за Бахмут: как ВСУ освободили Клещеевку

Силы обороны Украины 17 сентября освободили населенный пункт Клещеевка. Украинские войска во время боевых действий нанесли мощный удар по десантным подразделениям ВС РФ, батальону "Ахмат", ГРУ ГШ РФ и "Шторм Z". Сейчас ВСУ получили для себя плацдарм, который позволит развивать наступательные действия и контролировать соответствующие логистические маршруты, которые обеспечивают временно оккупированный город Бахмут.

18 сентября спикер ВСУ заявил, что войска прорвали линию обороны россиян в районе Бахмута. Крупных населенных пунктов в дальнейшем нет, идет трасса и есть большое количество лесополос. Благодаря этому Освобождение Андреевки и Клищиевки позволяет прогнозировать быстрое движение украинских войск.

19 сентября 5 штурмовая бригада показала с дрона последствия боев за Клещиевку. Российские оккупанты полностью уничтожили инфраструктуру населенного пункта в Донецкой области, но не оставляют попыток вернуть утраченные позиции.

Напомним, в районе Бахмута ССО уничтожили пушку МСТА-Б со стоимостными снарядами "Краснополь" Рыночная стоимость боеприпаса, который способен поразить бронированную цель с помощью лазерного наведения, достигает 40 тысяч долларов.