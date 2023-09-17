"Титанические усилия": украинские силы освободили Клещиевку, — ВСУ (фото, видео, карта)

Штурмовики заявили, что над селом в Донецкой области снова взвился украинский флаг. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что "Украина всегда возвращает свое".

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Украинские войска деоккупировали село Клещиевка в Донецкой области. Об этом известно из публикации Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" от 17 сентября в соцсетях.

"Клещиевка наша! Бойцы бригады "Лють" вместе с побратимами из Сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клещиевкой", — говорится в посте.

Снимок, обнародованный штурмовиками Фото: ОШБр "Лють"

В подтверждение своих слов бригада опубликовала видеообращение бойцов и фото воинов с украинскими флагами из деоккупированного населенного пункта.

"Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и доблесть, воины шаг за шагом боролись за нашу землю! Работа продолжается, идем к победе вместе", — заявили в бригаде "Лють".

Похожий снимок из Клещеевки опубликовал 17 сентября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Украина всегда возвращает свое", — отметил он.

Публикация Андрея Ермака от 17 сентября Фото: Скриншот

Заявление бойцов бригады "Лють" подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что село "зачищено от россиян и освобождено" силами трех бригад.

Стоит отметить, что на момент публикации материала в Генштабе ВСУ еще не подтвердили освобождение Клещиевки от российских оккупантов. В свежей сводке говорится лишь, что "Силы обороны успешно отбили 5 атак противника в районе Клещиевки и Белой Горы Донецкой области".

Клещиевка — это село, которое находится в Бахмутском районе Донецкой области. По последним данным DeepState, небольшая его часть еще была оккупирована ВС РФ. Информация не обновлялась с позднего вечера 16 сентября.

Клещиевка на карте боевых действий в Украине Фото: Скриншот

Напомним, 15 сентября об освобождении Клещиевки уже заявляли белорусские добровольцы из полка имени Кастуся Калиновского. Также они показали разрушения в селе в результате постоянных обстрелов и активных боевых действий. Впоследствии бойцы назвали собственное заявление ошибочным, а в Генштабе подтвердили лишь "частичный успех" в районе Клещиевки. Похожая ситуация уже произошла с населенным пунктом Андреевка, о деоккупации которого преждевременно заявила заместительница министра обороны Анна Маляр.