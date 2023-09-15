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Уже второе преждевременное "освобождение" на Донетчине: в Клещиевке еще идут бои, — ВСУ (карта)

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Фото: Генштаб ВСУ | Иллюстративное фото

Белорусские добровольцы, которые ранее сообщили о полной деоккупации села, опровергли свое же заявление. По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны имеют в районе Клещиевки "частичный успех".

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15 сентября белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, заявили о полной деоккупации села Клещиевка в Донецкой области. Впоследствии в полку Кастуся Калиновского сообщили, что предыдущая публикация была ошибочной, а бои в населенном пункте еще продолжаются.

"Просим прощения у всех, кто часом ранее "отпраздновал" полное освобождение населенного пункта. Ждем подтверждения от Генштаба", — добавили бойцы.

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Публикация о том, что заявление об освобождении Клещиевки было ошибочным
Фото: Скриншот

Какова на самом деле ситуация в Клещиевке?

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 15 сентября подтверждают лишь "частичный успех" в районе Клещиевки.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области", — говорится в вечернем отчете Генштаба.

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Клещиевка в Донецкой области на карте боевых действий
Фото: DeepStateMAP

Ситуация повторилась: ранее так "освободили" Андреевку

14 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила в соцсетях, что село Андреевка в Донецкой области вернулось под контроль Украины. Она отметила, что защитники "закрепляются на занятых позициях".

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Публикация Анны Маляр до того, как была отредактирована
Фото: Скриншот

В 3 отдельной штурмовой бригаде опровергли заявление Минобороны. Воины сообщили, что в населенном пункте еще продолжались тяжелые бои, и сообщения о его деоккупации — преждевременные.

В ответ на это Маляр отредактировала пост, дописав слова об "изменчивой ситуации".

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Публикация Анны Маляр после того, как была отредактирована
Фото: Скриншот

Впоследствии чиновница заявила, что ошибка произошла в результате "коммуникационного сбоя между несколькими источниками информации с места событий".

Уже 15 сентября освобождение Андреевки подтвердили в Генштабе ВСУ.

Напомним, 15 сентября бойцы полка Кастуся Калиновского сообщили о полной деоккупации Клещиевки. Они показали разрушения в населенном пункте, якобы освобожденном от российских оккупантов.