Вже друге передчасне "звільнення" на Донеччині: у Кліщіївці ще тривають бої, — ЗСУ (карта)

Білоруські добровольці, які раніше повідомили про повну деокупацію села, спростували свою ж заяву. За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони мають в районі Кліщіївки "частковий успіх".

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15 вересня білоруські добровольці, які воюють на боці України, заявили про повну деокупацію села Кліщіївка у Донецькій області. Згодом у полку Кастуся Калиновського повідомили, що попередня публікація була помилковою, а бої у населеному пункті ще тривають.

"Просимо вибачення у всіх, хто годиною раніше "відсвяткував" повне звільнення населеного пункту. Чекаємо підтвердження від Генштабу", — додали бійці.

Публікація про те, що заява про звільнення Кліщіївки була помилковою Фото: Скриншот

Яка насправді ситуація в Кліщіївці?

У Генеральному штабі ЗСУ станом на 15 вересня підтверджують лише "частковий успіх" в районі Кліщіївки.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області", — йдеться у вечірньому звіті Генштабу.

Кліщіївка у Донецькій області на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

Ситуація повторилась: раніше так "звільнили" Андріївку

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила у соцмережах, що село Андріївка у Донецькій області повернулось під контроль України. Вона зазначила, що захисники "закріплюються на зайнятих позиціях".

Публікація Ганни Маляр до того, як була відредагована Фото: Скриншот

У 3 окремій штурмовій бригаді спростували заяву Міноборони. Воїни повідомили, що у населеному пункті ще тривали важкі бої, і повідомлення про його деокупацію — передчасні.

У відповідь на це Маляр відредагувала пост, дописавши слова про "мінливу ситуацію".

Публікація Ганни Маляр після того, як була відредагована Фото: Скриншот

Згодом посадовиця заявила, що помилка сталася внаслідок "комунікаційного збою між декількома джерелами інформації з місця подій".

Вже 15 вересня звільнення Андріївки підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 15 вересня бійці полку Кастуся Калиновського повідомили про повну деокупацію Кліщіївки. Вони показали руйнування у населеному пункті, нібито звільненому від російських окупантів.